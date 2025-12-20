2Ç¯Ï¢Â³¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Î¥¹¥¯¥Ð¥ë¤¬WBC½Ð¾ìÉ½ÌÀ¡¡»ø¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ØÊÆÂåÉ½ÎòÂåºÇ¶¯¤ÎÅê¼ê¿Ø·ÁÀ®
¡¡2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¥¿¥ê¥¯¡¦¥¹¥¯¥Ð¥ëÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤¬ÍèÇ¯3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ËÊÆ¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¤È18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢Âç²ñ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë»²²Ã¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥ºÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤ÈÎ¾¥ê¡¼¥°¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾ÞÅê¼ê¤Î¶¦±é¡£ÊÆ¹ñ¤¬ºÇ¶¯ÉÛ¿Ø¤Ç2Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÀ¤³¦°ì¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡²áµî¤ÎWBC¤Ç¾·½¸¤Ë¶ì¤·¤ó¤ÀÊÆ¹ñÂåÉ½Åê¼ê¿Ø¤Ë¡¢³ÆµåÃÄ¤Î¥¨¡¼¥¹¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¡£º£µ¨13¾¡6ÇÔ¡¢¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÎËÉ¸æÎ¨2.21¡¢241Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿º¸ÏÓ¡¦¥¹¥¯¥Ð¥ë¤¬¡¢¼«¿È½é¤ÎWBC½Ð¾ì¤òÉ½ÌÀ¡£SNS¤ËÊÆ¹ñ¹ñ´ú¤À¤±¤òÅê¹Æ¤·¡¢ËÜµ¤ÅÙ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡º¸±¦¥¨¡¼¥¹¤òÃæ¿´¤Ë¡¢2Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿±¦ÏÓ¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥º¤Ï¡ÖºÇ¹âÃæ¤ÎºÇ¹â¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥×¥é¥¤¥É¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¥¹¥¡¼¥ó¥º¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥È¥Ã¥×¤ÎËÉ¸æÎ¨1.97¡£¥¹¥¯¥Ð¥ë¤Ï¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ç7¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¡¢Ã»´ü·èÀï¤Ë¤â¶¯¤¤¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥¹¥¯¥Ð¥ë¤Ë²Ã¤¨º£µ¨¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¡Ê224¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¥¦¥§¥Ö¤â½Ð¾ì¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£13¾¡¤Î¥é¥¤¥¢¥ó¡¢14¾¡¤Îº¸ÏÓ¡¦¥Ü¥¤¥É¤È¡¢º¸±¦¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤¿ºÇ¶¯ÀèÈ¯¿Ø¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡23Ç¯¤ÎÁ°²óÂç²ñ¤Ç¤Ï·è¾¡¤ÇÆüËÜ¤Ë2¡½3¤ÇÀËÇÔ¤·¤¿¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ç¥í¡¼¥µ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¡¢Ä©¤ß¤¿¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤é¤¦¤½¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤â¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇÂ®168¥¥í±¦ÏÓ¡¦¥ß¥é¡¼¡¢º£µ¨27¥»¡¼¥Ö¤Î¥Ù¥Ã¥É¥Ê¡¼¤âÂåÉ½Æþ¤ê¤¬·èÄê¡£µß±ç¿Ø¤âÈ×ÀÐ¤À¡£
¡¡Ìî¼ê¤Ç¤Ï¼ç¾¤òÌ³¤á¤ë¼çË¤¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡¢60ËÜÎÝÂÇ¤Î¥í¡¼¥ê¡¼¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°2´§¤Î¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤é¶¯ÂÇ¼Ô¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ö¡£º£µ¨¤ÎÎ¾¥ê¡¼¥°MVP¡ÊÂçÃ«¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¡Ë¤ËÎ¾¥ê¡¼¥°¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾ÞÅê¼ê¤Î4Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¤¹¤ì¤ÐWBC»Ë¾å½é¡£ÅêÂÇ¤Î¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥à¡×¤Ï¡¢Âç²ñ2Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºÇÂç¤Î¶¼°Ò¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£