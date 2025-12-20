¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¡¡¥Ç¥³¥Ô¥ó¼çÌò¤Î³¨ËÜ2·îÈ¯Çä¡¡¼ý±×¤ÏÁ´¤Æ»üÁ±ÃÄÂÎ¤Ë´óÉÕ
¡¡»ùÆ¸½ñ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿½ñÀÒ¤ò½ÐÈÇ¤¹¤ë¥Ý¥×¥é¼Ò¤Ï19Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤Î°¦¸¤¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¤¤¿³¨ËÜ¡Ö¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î¤È¤¯¤Ù¤Ä¤Ê¤¤¤Á¤Ë¤Á¡×¤òÍèÇ¯2·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤¬¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ö¥é¥ó¥¯»á¤È¶¦Æ±Ãø¼Ô¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿½é¤ÎÊª¸ì¤Ç¡¢³¨ËÜ¤Ë¤è¤ë¼ý±×¤òÁ´¤Æ»üÁ±ÃÄÂÎ¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë¡£º£¥ª¥Õ¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ºâÃÄ¤òÀßÎ©¤·¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ë¤È¤Ã¤Æ23Ç¯9·î¤Ë2ÅÙÌÜ¤Î±¦Éª¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿Ä¾¸å¤Ë»ô¤¤»Ï¤á¤¿°¦¸¤¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Ï¡¢´Ö¶á¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤Î¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¤¤¿³¨ËÜ¤¬¡¢ÍèÇ¯2·î¤ËÁ´¹ñ¤Î¼çÍ×½ñÅ¹¤Ê¤É¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£ÂçÃ«¤Ï¥Ý¥×¥é¼Ò¤òÄÌ¤¸¡Ö¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤ÎÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤ò¡¢ËÍ¤Î¤½¤Ð¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬ÆÃÊÌ¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³¤òº£²ó¡¢Êª¸ì¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡24Ç¯¤Ë¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë³¨ËÜ¤ËÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¤È¤·¤Æ·È¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Ç®¶¸Åª¤ÊÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ö¥é¥ó¥¯»á¤È¤È¤â¤Ë¶¦Æ±Ãø¼Ô¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£Êª¸ì¤Ï¤¢¤ë³«ËëÀï¤¬ÉñÂæ¡£»Ïµå¼°¤ÎÂçÌò¤òÇ¤¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢²È¤ËËº¤ì¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¡È¥é¥Ã¥¡¼¥Ü¡¼¥ë¡É¤ò¼è¤ê¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¡¢µå¾ì¤Þ¤ÇÌá¤í¤¦¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡24Ç¯8·î¤Ë¤Ï¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Ë¤è¤ë¡È¥¹¥È¥é¥¤¥¯Åêµå¡É¤Î¸«»ö¤Ê»Ïµå¼°¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£ÆÉ¼Ô¤Ï3¡Á7ºÐ¤Þ¤Ç¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤ä²ÈÂ²¤«¤é¡¢¡È¥Ç¥³¥Ô¥ó¥Õ¥¡¥ó¡É¤Þ¤Ç¤òÁÛÄê¡£³¨ËÜ¤Ë¤è¤ë¼ý±×¤òÁ´¤Æ»üÁ±ÃÄÂÎ¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë¡£¡Ö¤³¤Î³¨ËÜ¤¬»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë´î¤Ó¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ°Êª°¦¸îÃÄÂÎ¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¸¤¤¬°¦¤¹¤ë²ÈÄí¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂçÃ«¡£¥Ý¥×¥é¼Ò¤â¤³¤Î¹Í¤¨¤Ë»¿Æ±¤·¡¢³¨ËÜ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Î°ìÉô¤òÆ°ÊªÊÝ¸îÃÄÂÎ¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡11·î22Æü¤Î¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡×¤Ë¡¢»Ò¶¡¤äÆ°Êª¤ò»Ù±ç¤¹¤ëºâÃÄ¡ÖSHOHEI¡¡OHTANI¡¡FAMILY¡¡FOUNDATION¡ÊÂçÃ«æÆÊ¿¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ºâÃÄ¡Ë¡×¤òÀßÎ©¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñ¸«¤Ç¡Öº£¤Þ¤Ç¸Ä¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿±äÄ¹Àþ¾å¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±½ñ¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç¤â¡ÖDECOY¡¡SAVES¡¡OPENING¡¡DAY¡Ê¥Ç¥³¥¤¤¬³«ËëÀï¤òµß¤¦¡Ë¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç±Ñ¸ìÈÇ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢»üÁ±³èÆ°¤ÎÉý¤â¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£¡ÊÌø¸¶¡¡Ä¾Ç·¡Ë
¡¡¡ÚÂçÃ«¤Î¼ç¤Ê»üÁ±³èÆ°¡Û
¡¡¢ãÌîµå¥³¥í¥Ê²Ò¢ä20Ç¯4·î¡¢NPOË¡¿Í¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë»²²Ã¡£°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Ø¤Î¥Þ¥¹¥¯¶¡µë¤Ø´óÉÕ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢Ìó1²¯5000Ëü±ß¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¢ãÌîµå¤¬¤óÆ®ÉÂ»Ù±ç¢ä21Ç¯11·î¡¢Ìó7Ëü¥É¥ë¡ÊÅö»þÌó1090Ëü±ß¡Ë¤ò¡¢¤¬¤ó¤ÇÆ®ÉÂÃæ¤Î»Ò¶¡¤ä²ÈÂ²¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤ÎÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¤Ë´óÉÕ¡£
¡¡¢ãÌîµå»Ò¶¡ÍÑ¥°¥é¥Ö¢ä23Ç¯11·î¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¾®³Ø¹»Ìó2Ëü¹»¤ËÌó6Ëü¸Ä¤Î»Ò¶¡ÍÑ¥°¥é¥Ö´óÂ£¤òÈ¯É½¡£ÈñÍÑ¤ÏÌó6²¯±ß¡£
¡¡¢ãÌîµåÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¢ä24Ç¯1·î¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒÃÏ¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È´óÉÕ¤òÈ¯É½¡£µåÃÄ¤¬100Ëü¥É¥ë¡ÊÅö»þÌó1²¯5600Ëü±ß¡Ë¡¢ÂçÃ«¤Ï¸Ä¿Í¤Ç´óÉÕ¡Ê¶â³ÛÈó¸øÉ½¡Ë¡£
¡¡¢ãÌîµå³¨ËÜ¢ä24Ç¯3·î¡¢ÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¤·¤¿½é¤Î³¨ËÜ¡ÖÌîµå¤·¤è¤¦¤¼¡ªÂçÃ«æÆÊ¿¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡×È¯Çä¡£Çä¤ê¾å¤²¤Î°ìÉô¤òÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¤Ë´óÉÕ¡£
¡¡¢ãÌîµå¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹»³²Ð»ö¢äº£Ç¯1·î¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»³²Ð»ö¤ÎºÝ¡¢¾ÃËÉ¤äÈïºÒ¼Ô¤é¤Ë50Ëü¥É¥ë¡ÊÅö»þÌó7800Ëü±ß¡Ë¤ò´óÉÕ¡£