²¼È¾¿È¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡££±Æü£±¥»¥Ã¥È¡ÚµÓ¡¦¹ø¡¦ÂÎ´´¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÃÃ¤¨¤ë¡Û´ÊÃ±¥Ý¡¼¥º
Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤Éµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡¢²¼È¾¿È¤Î¤â¤¿¤Ä¤¤ä»ÑÀª¤Î¤æ¤ë¤ß¡£¤½¤³¤Ç¡Ö±¿Æ°¤¬¶ì¼ê¡×¡Ö»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Âç¿ÍÀ¤Âå¤Ç¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¡¢¥è¥¬¤Î´ÊÃ±¥Ý¡¼¥º¡ÚÎ©¤ÁÌÚ¤Î¥Ý¡¼¥º¡Û¤Ç¤¹¡£ÊÒµÓ¤ÇÎ©¤Ä¤À¤±¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÆ°¤¤Ê¤Î¤Ë¡¢µÓ¡¦¹ø¡¦ÂÎ´´¤¬Æ±»þ¤ËÆ¯¤¡¢²¼È¾¿ÈÁ´ÂÎ¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÒµÓÎ©¤Á¤Ç²¼È¾¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ëÍýÍ³
Î©¤ÁÌÚ¤Î¥Ý¡¼¥º¤Ï¡¢ÊÒµÓ¤Ë½Å¿´¤ò¤Î¤»¤ÆÂÎÀª¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤È²¼Ê¢¡¦¹üÈ×¤Þ¤ï¤ê¡¦ÂÀ¤â¤â¤¬Æ¯¤¤Ï¤¸¤á¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÂÎ´´¤¬¼å¤ê¤ä¤¹¤¤Âç¿ÍÀ¤Âå¤Ï¡¢¤°¤é¤Ä¤¤òÍÞ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ëÈ¿¼ÍÅª¤ÊÆ¯¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÉáÃÊ»È¤ï¤ì¤Ë¤¯¤¤¶ÚÆù¤¬¤·¤Ã¤«¤êÌÜ³Ð¤á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µÓ¤Î¼´¤¬À°¤¦¤È»ÑÀª¤¬°ÂÄê¤·¡¢Á´ÂÎ¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¥¹¥Ã¤È½Ä¤Ë¸«¤¨¤ä¤¹¤¤¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÆ°¤¤Ç¤â¡¢²¼È¾¿È¤ÎÅÚÂæ¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤ä¤¹¤¤ÍýÍ³¤Ï¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Î©¤ÁÌÚ¤Î¥Ý¡¼¥º
¡Ê£±¡ËÎ¾µÓ¤òÂ·¤¨¤ÆÎ©¤Á¡¢º¸Â¤Î¤Ä¤ÞÀè¤òÎ©¤Æ¤Æº¸¤Ò¤¶¤ò¶Ê¤²¤ë
¡Ê£²¡Ëº¸¤Ò¤¶¤ò¿¿²£¤Ë³«¤¯
¡Ê£³¡Ëº¸¼ê¤Çº¸Â¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ÆÂÎ¢¤ò±¦¤ÎÆâ¤â¤â¤ËÅö¤Æ¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é±¦µÓ¤Ë½Å¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯
¡Ê£´¡Ë¹ç¾¸¤·¤Æ±¦µÓ¤ÇÎ©¤Ã¤¿¤Þ¤Þº¸¤ÎÂÎ¢¤È±¦¤ÎÆâ¤â¤â¤ò²¡¤·¹ç¤¤¡¢ÂÎ¤¬¾å²¼¤Ë¿¤Ó¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê£³¡Á£µ¸ÆµÛ¡ÊÌó30ÉÃ´Ö¡Ë¥¡¼¥×¤¹¤ë
È¿ÂÐÂ¦¤âÆ±ÍÍ¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥¡¼¥×»þ¤Ë¹ø¤¬È¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È´üÂÔ¤¹¤ë¸ú²Ì¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¹ø¤¬È¿¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¡ã¥è¥¬´Æ½¤¡§Minami¡Ê¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼Îò£´Ç¯¡Ë¡ä
🌼¿²¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¤Æ²¼È¾¿È¤Ë¸ú¤¯¡ª£±Æü£±¥»¥Ã¥È¡Ú¹ø¤Þ¤ï¤ê¡õÂÀ¤â¤â¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¡Û´ÊÃ±¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º