40Âå¤«¤é¤Î¡Ö¥â¥Î¥È¡¼¥ó¡×¤Ï¡ÈÌÀ¤ë¤áÇÛ¿§¡É¤¬¸°¡£½Å¤¿¤¯¸«¤»¤Ê¤¤¾åÉÊ¥¢¥«È´¤±¥³¡¼¥Ç¥Æ¥¯

Âç¿ÍÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¥â¥Î¥È¡¼¥ó¡×¤Ï»È¤¤¤ä¤¹¤¤ÇÛ¿§¤Ç¤¹¤¬¡¢40Âå°Ê¹ß¤Ï¡È¹õ¤ÎÈæÎ¨¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡É¤È½Å¤¿¤¯¸«¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¸°¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¹õ¤ËÌÀ¤ë¤¤¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥«¥é¡¼¤ò¾¯¤·Â¤·¤Æ¡¢Á´ÂÎ¤Î°õ¾Ý¤ò·Ú¤¯À°¤¨¤ë¤³¤È¡£º£²ó¤Ï¡¢ÇÛ¿§¤Î¤ï¤º¤«¤ÊÊÑ²½¤Ç¾åÉÊ¤Ë¥¢¥«È´¤±¤ë¥³¡¼¥Ç¥Æ¥¯¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¹õ¤À¤±¤Ç¤Þ¤È¤á¤ë¤ÈÎ©ÂÎ´¶¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤
¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¹õ¤ÎÊ¬ÎÌ¤¬Âç¤¤¤Ãå¤³¤Ê¤·¤Ï¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë°ìÊý¤Ç¡ÈÊ¿ÌÌÅª¡É¤Ë¸«¤¨¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¥¢¥¦¥¿¡¼¤«¤é¥Ñ¥ó¥Ä¤Þ¤Ç¹õ¤¬Â³¤¯¤È¸÷¤¬Æþ¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢¾åÈ¾¿È¤Î½Å¤µ¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ë¡£¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤¬¡È¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÌîÊë¤Ã¤¿¤¤¡É¤È´¶¤¸¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤³¤Î¹õ¤ÎÈæÎ¨¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÌÀ¤ë¤¤¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò¤Ò¤È¤ÄÂ¤¹¤À¤±¤ÇÈ´¤±´¶¤¬½Ð¤ë
·Ú¤ä¤«¤Ë¸«¤»¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢¾åÈ¾¿È¤ËÌÀ¤ë¤¤¥È¡¼¥ó¤ò¤Ò¤È¤Ä²Ã¤¨¤ë¤Î¤¬¸ú²ÌÅª¡£
¥é¥¤¥È¥°¥ì¡¼¤ä¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¡¢¥¨¥¯¥ê¥å¤Ê¤É½À¤é¤«¤Ê¿§¤¬Æþ¤ë¤À¤±¤Ç¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢É½¾ð¤Þ¤ÇÌÀ¤ë¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¡£ÇÛ¿§¤¬¾¯¤·ÊÑ¤ï¤ë¤À¤±¤Ç¼Á´¶¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢Æ±¤¸¹õ¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¤âÅÔ²ñÅª¤Ê°õ¾Ý¤Ø¡£
¹õ¡¦¥°¥ì¡¼¡¦Çò¤Î¡ÈÇÛ¿§¥Ð¥é¥ó¥¹¡É¤Ç¾åÉÊ¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ë
Âç¿Í¤Î¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤òÀöÎý¤µ¤»¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢ÌÀ°Åº¹¤òÄø¤è¤¯»¶¤é¤¹¤³¤È¡£
¹õ¤ò¥Ü¥È¥à¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢¥¢¥¦¥¿¡¼¤ä¥Ë¥Ã¥È¤ËÌÀ¤ë¤¤¥È¡¼¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤È½Ä¥é¥¤¥ó¤Ë¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Á´¿È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼«Á³¤ÈÀ°¤¤¤Þ¤¹¡£¿§¤Î»È¤¤Êý¤ò¾¯¤·ÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤¬·Ú¤ä¤«¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤Ï¿§¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¡È¤É¤Î¿§¤ò¤É¤¦ÇÛÊ¬¤¹¤ë¤«¡É¤¬°õ¾Ý¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£ÄêÈÖ¥³¡¼¥Ç¤ò¾åÉÊ¤Ë¸«¤»¤¿¤¤Æü¤Ï¡¢¤¼¤ÒÌÀ°Å¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ãtext¡§¥ß¥ß¡¡´Æ½¤¡§YOMI¡Ê¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡Ë¡ä¢¨ËÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î²èÁü¤ÏÀ¸À®AI¤ÇºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
