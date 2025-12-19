お笑いコンビ「春とヒコーキ」のぐんぴぃ（35）が19日に更新したYouTubeチャンネル「バキ童チャンネル【ぐんぴぃ】」で彼女ができたことを報告した。

ネットで有名なパワーワード「バキバキ童貞」を生み出したぐんぴぃ。今回は「【セイのアニマルクイズ】非モテ動物のヤバすぎる生態から学べ！進化した繁殖方法とは！？」と題した動画で、最後の締めコメントの際に「おかげさまで彼女できましたわ」と伝えた。

相方の土岡哲朗は「えっ?」と耳を疑った。ぽかんとした表情の相方をよそに「ありがとうございました。本当に」と感謝し「卒業いたしました」ともサラリと報告したぐんぴぃ。

この突然の報告に土岡は「どういうこと?」と理解が追いつかず、撮影スタッフたちも「えっ…どういうことですか?」と困惑。ぐんぴぃは「おかげさまで…彼女できました」と改めて伝えると、「ええっ!?」とウソではないと分かったスタッフらは衝撃を受けた。

ぐんぴぃはスタッフたちの反応に笑みをこぼしつつ「ありがとうございました」と余裕を感じさせた。そして、最後に「これで終わるんではなくて、ちゃんと次の動画で話します」と告知した。