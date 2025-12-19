住谷杏奈が挑むフェムケア新時代、ANZ BEAUTE誕生

美容プロデューサー住谷杏奈が、新たに立ち上げたフェムケアブランド《ANZ BEAUTE(アンズボーテ)》。その第一弾として誕生したのが、美容液発想で“巡らせて洗う”という新常識を提案する「ネンマクケアウォッシュ」です。デリケートゾーンを“第二の肌”と捉え、洗浄だけにとどまらないケアを追求。乾燥やくすみ、違和感に悩む女性に寄り添う、新しいフェムケア習慣が2025年12月19日よりスタートします。

ネンマクケア発想の新フェムケア

ANZ BEAUTEが提案するのは、潤いを与えながら整える「ネンマクケア」という考え方。まぶたよりも薄く繊細なデリケートゾーンに着目し、汚れを落とすだけでなく、健やかな肌環境へ導きます。

韓国美容から着想を得た韓方エクソソーム処方を採用し、高麗人参や当帰(トウキ)など植物由来の保湿成分をナノ化。角質層のすみずみまでうるおいを届け、乾燥しがちな肌をやさしく守ります。

巡らせて洗う3ステップ設計

ネンマクケアウォッシュは、“洗う”から“巡らせる”へ進化した独自の3ステップが特長。STEP1「届ける」では、美容成分を角質層になじませて潤いをチャージ。

STEP2「巡る」では、マッサージするように洗うことで肌をやわらげます。STEP3「整う」で、汚れや古い角質をすっきりオフ。

泡タイプではなくリキッド(ジェル)を採用し、水による希釈を避けた濃密処方で、美容液のようなしっとり感を叶えます。

香りと優しさへの徹底した配慮

価格：7,678円(税込)※公式サイト定期初回限定：4,378円(税込)

成分ベースには精製水ではなくダマスクバラ花水を使用し、CICAや植物幹細胞由来成分など30種類の美容成分を配合。

香りはレモングラス、ティーツリー、ユズなど100%天然精油を使用し、調合に3年を費やしました。

また石油系界面活性剤や合成香料などを含まない13のフリー処方を実現し、ヴィーガン認証・クルエルティーフリーも取得。毎日のケアタイムが癒やしの時間へと変わります♪

・発売日：2025年12月19日

・内容量：150ml(約30日分)

・香り：レモングラス、ティーツリー、ユズなど100%天然精油

・特徴：韓方エクソソーム処方、13のフリー処方、pH4.5弱酸性、Vegan認証取得

新しいフェムケア習慣を日常に

住谷杏奈の美への哲学が詰まったANZ BEAUTEは、見えない部分こそ丁寧にケアするという新習慣を提案します。

ネンマクケアウォッシュは、フェムケア初心者にも取り入れやすく、顔と同じ感覚で使える一本。

自分の身体を大切にする時間が、心まで整えてくれるはずです。これから広がるネンマクケアの世界とともに、内側から巡る美しさを体感してみてください♡