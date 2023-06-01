¡Ú¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡Û¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ªÁí¼Ü80Ê¬¤ÎHuluÆÃÊÌÈÇ¤¬ÇÛ¿®
¡¡Æî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡¦»³Î¤Î¼ÂÀ¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡¦¼ãÎÓÀµ¶³¤Ë¤è¤ë¡Ö¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡×¤¬¡¢2Æü¤Î¼ýÏ¿¤Ç4Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ÎÉü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç¡Ø¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê2025¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢12Æü¡¦19Æü¤Î2½µÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ê¿¼0¡§40¡Ë¡£19Æü¿¼Ìë¡¢2½µÌÜ¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¾Ð¤¤¤ËÊÑ¤¨¤ë2¿Í¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÈÖÁÈ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢Áí¼Ü80Ê¬¤Ë¤â¤ª¤è¤ÖHuluÆÃÊÌÈÇ¤ÎÇÛ¿®¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³Î¤Î¼ÂÀ¡õ¼ãÎÓÀµ¶³¡Ö¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡×¤ò¾Ð´é¤Ç¸«¼é¤ë¹â¶¶³¤¿Í¡õ¿¹ËÜ¿µÂÀÏº
¡¡¤³¤Î2¿Í¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¤À¤¬¡¢¾ðÇ®¤Ï¤¢¤ë¡Ù¤Ç¼ãÎÓ¤ò±é¤¸¤¿¹â¶¶³¤¿Í¡ÊKing & Prince¡¡¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤È¡¢»³Î¤¤ò±é¤¸¤¿¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡ÊSixTONES¡Ë¤¬¡¢¤³¤ÎÌ¡ºÍ¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÊüÁ÷¤ÇÈ½ÌÀ¡£¤¤ç¤¦19Æü¿¼Ìë¡¢¤¤¤è¤¤¤è¤³¤ÎÂ³¤¤ÎÌ¡ºÍ¤òÊüÁ÷¡£¼ãÎÓ¤Î¡ØDayDay.¡Ù¥¤¥¸¥ê¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡Ø¤À¤¬¡¢¾ðÇ®¤Ï¤¢¤ë¡ÙÊüÁ÷Î¢¤Ç¤Î»³Î¤¤Î¹ÔÆ°¤â¥¤¥¸¥êÅÝ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¡Ø¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡Ù¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¤¢¤Î¶ÛµÞ»öÂÖ¤ÎÎ¢¤ÇÌ©¤«¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤Î¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Ê½ÐÍè»ö¤â¥Í¥¿¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡È¸½Âå¡É¤Ë±Ô¤¯»Â¤ê¤«¤«¤ë°µ´¬¤ÎÌ¡ºÍ¤¬½ªÈ×¤Ë¸þ¤±¤ÆÂ©¤Ä¤¯´Ö¤â¤Ê¤¯²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢2009Ç¯¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¡ØÀøºß°Û¿§¡Ù¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢2012Ç¯¡Ø¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡Ù¡¢14Ç¯¡Ø¤â¤Ã¤È¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡Ù¡¢19Ç¯¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡Ù¡¢20Ç¯¡Ø¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê2020¡Á½Õ²Æ½©Åß¡Á¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¿¼ÌëÈÖÁÈ¤ä¥é¥¤¥Ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÌ¡ºÍ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¡£21Ç¯5·î31Æü¡ØÌÀÆü¤Î¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡Ù¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢12Ç¯¤Ë¤ª¤è¤Ö¥³¥ó¥Ó³èÆ°¤ò½ªÎ»¡á²ò»¶¤·¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤Ë¤ÏKing ¡õ Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬¼ãÎÓÀµ¶³¡¢SixTONES¤Î¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¤¬»³Î¤¤ò±é¤¸¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¤À¤¬¡¢¾ðÇ®¤Ï¤¢¤ë¡Ù¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢²ò»¶¸å¤âÏÃÂê¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡²ò»¶¤«¤é4Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¡¢»³Î¤¤Ï·Ý¿Í³èÆ°¤âÀºÎÏÅª¤Ë¹Ô¤¦°ìÊý¡¢23Ç¯¤«¤é¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØDayDay.¡Ù¡ÊÁ°9¡§00¡Ë¤Ç¡ÈÄ«¤Î´é¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ãÎÓ¤â¡¢24Ç¯¤Ë¡Ø¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óinÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ù¤ò¹Ô¤¤¡¢5Ëü3000¿Í¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤¬½¸¤¤¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤ÈÇÛ¿®¤ò´Þ¤á¤ë¤È¹ç·×15Ëü6707¿Í¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤Î2¿Í¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¤À¤¬¡¢¾ðÇ®¤Ï¤¢¤ë¡Ù¤Ç¼ãÎÓ¤ò±é¤¸¤¿¹â¶¶³¤¿Í¡ÊKing & Prince¡¡¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤È¡¢»³Î¤¤ò±é¤¸¤¿¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡ÊSixTONES¡Ë¤¬¡¢¤³¤ÎÌ¡ºÍ¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÊüÁ÷¤ÇÈ½ÌÀ¡£¤¤ç¤¦19Æü¿¼Ìë¡¢¤¤¤è¤¤¤è¤³¤ÎÂ³¤¤ÎÌ¡ºÍ¤òÊüÁ÷¡£¼ãÎÓ¤Î¡ØDayDay.¡Ù¥¤¥¸¥ê¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡Ø¤À¤¬¡¢¾ðÇ®¤Ï¤¢¤ë¡ÙÊüÁ÷Î¢¤Ç¤Î»³Î¤¤Î¹ÔÆ°¤â¥¤¥¸¥êÅÝ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¡Ø¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡Ù¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¤¢¤Î¶ÛµÞ»öÂÖ¤ÎÎ¢¤ÇÌ©¤«¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤Î¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Ê½ÐÍè»ö¤â¥Í¥¿¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡È¸½Âå¡É¤Ë±Ô¤¯»Â¤ê¤«¤«¤ë°µ´¬¤ÎÌ¡ºÍ¤¬½ªÈ×¤Ë¸þ¤±¤ÆÂ©¤Ä¤¯´Ö¤â¤Ê¤¯²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢2009Ç¯¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¡ØÀøºß°Û¿§¡Ù¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢2012Ç¯¡Ø¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡Ù¡¢14Ç¯¡Ø¤â¤Ã¤È¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡Ù¡¢19Ç¯¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡Ù¡¢20Ç¯¡Ø¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê2020¡Á½Õ²Æ½©Åß¡Á¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¿¼ÌëÈÖÁÈ¤ä¥é¥¤¥Ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÌ¡ºÍ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¡£21Ç¯5·î31Æü¡ØÌÀÆü¤Î¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡Ù¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢12Ç¯¤Ë¤ª¤è¤Ö¥³¥ó¥Ó³èÆ°¤ò½ªÎ»¡á²ò»¶¤·¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤Ë¤ÏKing ¡õ Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬¼ãÎÓÀµ¶³¡¢SixTONES¤Î¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¤¬»³Î¤¤ò±é¤¸¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¤À¤¬¡¢¾ðÇ®¤Ï¤¢¤ë¡Ù¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢²ò»¶¸å¤âÏÃÂê¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡²ò»¶¤«¤é4Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¡¢»³Î¤¤Ï·Ý¿Í³èÆ°¤âÀºÎÏÅª¤Ë¹Ô¤¦°ìÊý¡¢23Ç¯¤«¤é¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØDayDay.¡Ù¡ÊÁ°9¡§00¡Ë¤Ç¡ÈÄ«¤Î´é¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ãÎÓ¤â¡¢24Ç¯¤Ë¡Ø¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óinÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ù¤ò¹Ô¤¤¡¢5Ëü3000¿Í¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤¬½¸¤¤¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤ÈÇÛ¿®¤ò´Þ¤á¤ë¤È¹ç·×15Ëü6707¿Í¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£