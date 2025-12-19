【今日の献立】2025年12月20日(土)「海鮮あんかけオムレツ」
様々な食材をバランスよく食べられ、体温まるヘルシーな献立です。
【主菜】海鮮あんかけオムレツ
魚介の風味が食欲をそそります。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：450Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）シーフードミックス (冷凍)250g
白ネギ (みじん切り)1/2本分
＜合わせだし＞
だし汁 100ml
酒 大さじ2
ショウガ汁 1片分
しょうゆ 少々
塩 適量 ＜水溶き葛＞
葛粉 小さじ2
水 大さじ1
＜卵液＞
溶き卵 4個分
塩 少々
サラダ油 大さじ2.5
ミツバ (刻み)大さじ2
【下準備】＜水溶き葛＞と＜卵液＞の材料をそれぞれ混ぜ合わせておく。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋にシーフードミックス、白ネギ、＜合わせだし＞の材料を入れて中火にかけ、煮たったら火を弱めて鍋に蓋をし、シーフードミックスに火を通す。
©Eレシピ
シーフードミックスは冷凍のまま加えてOKです。
2. 蓋を外して中火で煮たて、＜水溶き葛＞を少量ずつまわし入れ、トロミがついたらいったん火を止める。
©Eレシピ
3. フライパンにサラダ油を強火で熱し、＜卵液＞を流し入れて大きく混ぜ、半熟に火が通ったら火を弱めて形を整え、半分に切って器に盛る。
©Eレシピ
4. (2)を再び中火にかけて手早く混ぜ、強めのトロミがついたら火を止めて(3)にかけ、ミツバを散らす。
©Eレシピ
【主食】キノコの混ぜ込みご飯
だしで炊き込んだご飯に甘辛く煮たキノコを混ぜ込んだ、香りのよいご飯です。
©Eレシピ
調理時間：50分
カロリー：331Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）お米 1合
＜合わせだし＞
だし汁 170ml
みりん 大さじ1
塩 少々
シメジ 1パック シイタケ (生)4個
＜調味料＞
酒 小さじ1
砂糖 大さじ1
薄口しょうゆ 大さじ1
ネギ (刻み)大さじ1~2
【下準備】お米は炊く30分前に水洗いして水に浸け、ザルに上げて水気をきる。シメジは石づきを切り落として細かく裂く。
©Eレシピ
シイタケは軸の先のかたい部分を切り落として軸と笠に分け、軸はみじん切りにし、笠は薄切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. 炊飯器にお米、＜合わせだし＞の材料を入れ、スイッチを押して炊く。
©Eレシピ
2. 鍋にシメジ、シイタケ、＜調味料＞の材料を入れてしんなりするまで中火にかける。
©Eレシピ
焦げ付かないように混ぜながら火にかけましょう。
3. 蓋を外して強火にして煮詰め、炊き上がった(1)の炊飯器に移して5分蒸らす。しゃもじで底からサックリと合わせて茶碗によそい、ネギをのせる。
©Eレシピ
【スープ・汁】簡単豚汁
短時間で作れる具沢山な豚汁です。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：227Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）豚肉 (こま切れ)80g
絹ごし豆腐 1/2丁
白ネギ 1/2本 白菜 1枚
カブ 1~2個
サラダ油 大さじ1
だし汁 400ml
酒 大さじ1
しょうゆ 小さじ1
みそ 大さじ1.5~2
【下準備】絹ごし豆腐はキッチンペーパーで包み、水気をきる。白ネギは斜め薄切りにする。白菜はザク切りにする。カブは皮をむき、食べやすい大きさに切る。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋にサラダ油、白ネギを入れて中火で熱して炒め、しんなりしたら豚肉を炒める。
©Eレシピ
2. 絹ごし豆腐を手でちぎりながら加え、白菜、カブを加えて炒め合わせ、油がまわったらだし汁、酒、しょうゆを加える。
©Eレシピ
3. 煮たったら火を弱めてアクを取り、鍋に蓋をして蒸し煮にする。野菜が柔らかくなったらみそを溶き入れて火を止め、器に注ぎ入れる。
©Eレシピ
火を止めてからいったん冷まし、食べる直前に温めなおすと味がなじみます。