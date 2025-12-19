プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「海鮮あんかけオムレツ」 「キノコの混ぜ込みご飯」 「簡単豚汁」 の全3品。
様々な食材をバランスよく食べられ、体温まるヘルシーな献立です。

【主菜】海鮮あんかけオムレツ
魚介の風味が食欲をそそります。

調理時間：15分
カロリー：450Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

シーフードミックス  (冷凍)250g
白ネギ  (みじん切り)1/2本分
＜合わせだし＞
  だし汁  100ml
  酒  大さじ2
  ショウガ汁  1片分
  しょうゆ  少々
  塩  適量 ＜水溶き葛＞
  葛粉  小さじ2
  水  大さじ1
＜卵液＞
  溶き卵  4個分
  塩  少々
サラダ油  大さじ2.5
ミツバ  (刻み)大さじ2

【下準備】

＜水溶き葛＞と＜卵液＞の材料をそれぞれ混ぜ合わせておく。

【作り方】

1. 鍋にシーフードミックス、白ネギ、＜合わせだし＞の材料を入れて中火にかけ、煮たったら火を弱めて鍋に蓋をし、シーフードミックスに火を通す。

シーフードミックスは冷凍のまま加えてOKです。
2. 蓋を外して中火で煮たて、＜水溶き葛＞を少量ずつまわし入れ、トロミがついたらいったん火を止める。

3. フライパンにサラダ油を強火で熱し、＜卵液＞を流し入れて大きく混ぜ、半熟に火が通ったら火を弱めて形を整え、半分に切って器に盛る。

4. (2)を再び中火にかけて手早く混ぜ、強めのトロミがついたら火を止めて(3)にかけ、ミツバを散らす。

【主食】キノコの混ぜ込みご飯
だしで炊き込んだご飯に甘辛く煮たキノコを混ぜ込んだ、香りのよいご飯です。

調理時間：50分
カロリー：331Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

お米  1合
＜合わせだし＞
  だし汁  170ml
  みりん  大さじ1
  塩  少々
シメジ  1パック シイタケ  (生)4個
＜調味料＞
  酒  小さじ1
  砂糖  大さじ1
  薄口しょうゆ  大さじ1
ネギ  (刻み)大さじ1~2

【下準備】

お米は炊く30分前に水洗いして水に浸け、ザルに上げて水気をきる。シメジは石づきを切り落として細かく裂く。

シイタケは軸の先のかたい部分を切り落として軸と笠に分け、軸はみじん切りにし、笠は薄切りにする。

【作り方】

1. 炊飯器にお米、＜合わせだし＞の材料を入れ、スイッチを押して炊く。

2. 鍋にシメジ、シイタケ、＜調味料＞の材料を入れてしんなりするまで中火にかける。

焦げ付かないように混ぜながら火にかけましょう。
3. 蓋を外して強火にして煮詰め、炊き上がった(1)の炊飯器に移して5分蒸らす。しゃもじで底からサックリと合わせて茶碗によそい、ネギをのせる。

【スープ・汁】簡単豚汁
短時間で作れる具沢山な豚汁です。

調理時間：20分
カロリー：227Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

豚肉  (こま切れ)80g
絹ごし豆腐  1/2丁
白ネギ  1/2本 白菜  1枚
カブ  1~2個
サラダ油  大さじ1
だし汁  400ml
酒  大さじ1
しょうゆ  小さじ1
みそ  大さじ1.5~2

【下準備】

絹ごし豆腐はキッチンペーパーで包み、水気をきる。白ネギは斜め薄切りにする。白菜はザク切りにする。カブは皮をむき、食べやすい大きさに切る。

【作り方】

1. 鍋にサラダ油、白ネギを入れて中火で熱して炒め、しんなりしたら豚肉を炒める。

2. 絹ごし豆腐を手でちぎりながら加え、白菜、カブを加えて炒め合わせ、油がまわったらだし汁、酒、しょうゆを加える。

3. 煮たったら火を弱めてアクを取り、鍋に蓋をして蒸し煮にする。野菜が柔らかくなったらみそを溶き入れて火を止め、器に注ぎ入れる。

火を止めてからいったん冷まし、食べる直前に温めなおすと味がなじみます。