週7で使いたい「きれいめバッグ」→【ZARA】で値下げになってた、、！

毎日のコーデに合わせやすくて、きちんと感もある。そんな “週7で頼れるバッグ” を探していたら【ZARA（ザラ）】で発見！ しかも今、ハンドバッグやチェーンバッグなど、大人女性に刺さりそうなデザインが続々と値下げ中。今回は、デイリーからお呼ばれまで幅広く使える「きれいめバッグ」をご紹介します。

深みカラー × メタルディテールで差がつくきれいめバッグ

【ZARA】「メタルディテール付きハンドバッグ」\4,390（税込・セール価格）

深みのあるボルドーカラーが、コーデにさりげなく華やかさをプラスするハンドバッグ。ツヤ感のあるレザー調素材で、高見えしつつも扱いやすいのが魅力。シンプルなデザインにメタルディテールが映え、きれいめスタイルとも好相性。幅広のマチ付きで収納力もあり、デイリーに使いやすいサイズ感です。

エンボス加工で上品に仕上げたハンドバッグ

【ZARA】「エンボスハンドバッグ」\3,590（税込・セール価格）

エンボス加工が効いたデザインで、シンプルながらも奥行きのある印象のハンドバッグ。主張しすぎないのに、コーデに自然とこなれ感を出してくれそうです。最旬の横長シルエットで、きれいめスタイルと好相性。ハンドバッグ × 肩掛けの2WAYで使えるのも嬉しいポイント。落ち着いたグリーンカラーは季節を問わず取り入れやすく、一つ持っておけばコーデの幅が広がりそう。

チェーン × 愛らしいフォルムが目を引くバッグ

【ZARA】「チェーンギャザーバケットバッグ」\4,390（税込・セール価格）

ギャザーを寄せた柔らかなフォルムに、存在感のあるチェーンがアクセントになったバッグ。コーデにプラスするだけで、グッと今っぽさを演出してくれます。バケット型でマチが11cmあり、見た目以上に収納できそう。カジュアルな日常スタイルから、きれいめな着こなしまで対応でき、週7使いにおすすめです。

さりげなく映えるミニマルデザイン

【ZARA】「ミニステッチバッグ」\3,590（税込・セール価格）

マットな質感のレザー調素材で、落ち着いた大人ムードを醸すミニバッグ。ミニマルなデザインながらも、メタルパーツ付きのチャームがアクセントになり、ほどよい華やかさもプラスします。レザー調素材 & キャンバス地のショルダーストラップ付きで、上品にもカジュアルにも合わせやすいのも魅力。コロンと小さめのサイズ感で、アクセサリー感覚で持ちたい1品です。

writer：小沢 鳴子