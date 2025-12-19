ＴＢＳ系バラエティー番組「クレイジージャーニー」（月曜・後１０時）が来年３月で終了することが１９日、スポーツ報知の取材で分かった。

裏社会ジャーナリスト・丸山ゴンザレス氏が、中南米を始めとする世界中のスラム街やギャング街に潜入する人気企画など、独自の視点やこだわりを持つ「クレイジージャーニー」たちが毎回、国内外へ。その後、スタジオに戻って舞台裏などを振り返る伝聞型紀行バラエティーだ。

２０１５年に正月特番としてスタート。同年４月にレギュラー放送された。１９年９月にいったん終了したが、２２年１０月からゴールデン枠でレギュラー放送を再開し、今年１０月に放送１００回目を迎えた。

番組開始当初、ＭＣはダウンタウン・松本人志（６２）、バナナマン・設楽統（５２）、タレントの小池栄子（４５）の３人が担当。松本の活動休止に伴い、２４年２月１９日放送分から設楽、小池の２人体制でＭＣを務めていた。

ゴールデン昇格当初は高視聴率を誇ったが、最近は世帯視聴率３％台を記録することもあり、低迷していた（ビデオリサーチ調べ、関東地区）。同局関係者は昨今の世界情勢にも言及し、「海外ロケが多いため、最近の円安で予算も厳しくなったのでは」と語った。

ＴＢＳは、スポーツ報知の取材に「番組の制作過程についてはお答えしていません」と回答した。