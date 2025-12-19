¸Å¶¶¤Ï¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯»þÂå½ªÈ×¤«¤éÆÀÅÀ¥Ú¡¼¥¹¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿¡©¡¡¡È¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô19»î¹ç0¥´¡¼¥ë¡É¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤â²æËý¤Î¸Â³¦¤«¡Ö¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Ç¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÈá»´¡×
13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×Âè21Àá¤Î¥Á¥ã¡¼¥ë¥È¥óÀï¤Ç¤Ï½ªÈ×¤«¤é8Ê¬´Ö¤À¤±½Ð¾ì¤·¡¢·ë²Ì¤ÏÌµÆÀÅÀ¡£º£²Æ¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿FW¸Å¶¶µü¸è¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô19»î¹ç¤ÇÌ¤¤À0¥´¡¼¥ë0¥¢¥·¥¹¥È¤È¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥Á¥ã¡¼¥ë¥È¥óÀï¤â8Ê¬¤Î¤ß¤Î½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÃ»¤¤»þ´Ö¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¸½¾õ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ï¸·¤·¤¯¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤«¤é·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡Ö¸Å¶¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Ç¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÈá»´¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÉÔËþ¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Ï¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë¾º³Ê¤¹¤Ù¤¯¡¢ÍÌ¾Áª¼ê¤ËÂ¿³Û¤Î»ñ¶â¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¿¡£¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¸Å¶¶¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡£¤·¤«¤·Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤¬Ç÷¤ëÃæ¡¢¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Ï¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ·÷Æâ¤Þ¤Ç5¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤³¤ÎÅß¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤Ë¼ê¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡ÖÆÀÅÀÎÏÉÔÂ¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¸Å¶¶¤Î¾Íè¤Ë¤âµ¿Ìä¤¬¤¢¤ë¡£5¤«·îÁ°¤Ë¸Å¶¶¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¤ÇÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¤È¤ÎÍ½ÁÛ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î´üÂÔÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ï¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç165Àï85¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¸Å¶¶¤Ï¥ì¥ó¥Ì¤Ø¤È°ÜÀÒ¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢ÆÀÅÀ¥Ú¡¼¥¹¤¬²¼¹ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥ì¥ó¥Ì¤Ç¤Ï´ÆÆÄ¤ÎÊý¿Ë¤È¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢6»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤À¤±¤Ç0¥´¡¼¥ë0¥¢¥·¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¡£¥ì¥ó¥Ì¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Ç¤Î¸½¾õ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¥Ô¡¼¥¯¤Ï²á¤®¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£