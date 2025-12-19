タレントの小島瑠璃子（31）が19日放送のフジテレビ系「全力！脱力タイムズ」（金曜後11・00）に出演した。

今回の放送では、ゲストに福留光帆を迎え、芸人ゲストにお笑いコンビ「ラランド」サーヤが出演予定も飛行機の到着が大幅に遅れているとしてツッコミゲストが不在だった。そのため、同局内で代役を探すことに。

お笑い芸人・お見送り芸人しんいち、女優・松下由樹などが登場し、打ち合わせで交渉するも、今回の隠しゲストとして出演予定だった永野が難色を示して出演には至らず。

そして、5人目の候補として登場したのが今年10月に芸能活動を再開した小島だった。画面に映し出されるとスタジオの有田哲平は衝撃を受けつつ、自ら交渉オファーに向かった。有田は「久しぶり」とあいさつすると、小島は「ご無沙汰してます」と笑顔を見せて「3年半ぶりぐらい…」と久々の再会を喜んだ。

続けて「2年半ぶりぐらいに復帰するので…知り合いのスタッフさんのところに打ち合わせ兼あいさつみたいな感じで」と同局を訪れていた理由を明かした。有田は「めっちゃタイミングいいね」と笑みをこぼし、小島は「できることがあれば何でも」と出演に意欲を見せた。

小島の出演に「これは盛り上がりそうだね」と期待する有田だったが、再び永野が難色を示したことでスタジオ出演はお預けとなった。

小島は23年2月いっぱいでホリプロを退所し、中国への留学を理由に芸能活動を休止していたが、同年3月に会社経営者の一般男性と結婚を発表。8月に第1子妊娠を報告、出産した。しかし、今年2月に夫が急死。7月5日には自身のインスタグラムを2月5日以来5カ月ぶりに更新し、「日々元気に過ごしています！」と子供とプールで遊ぶ2ショットを添え近況を報告していた。

そして11月6日に都内で行われた「2025 中国ドキュメンタリー映画祭 in Japan」映画「名無しの子」（21日公開、監督竹内亮）の完成披露試写会トークイベントにスペシャルゲストとして登壇し、23年5月以来901日ぶりの公の場となった。