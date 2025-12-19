小島瑠璃子、久しぶりの地上波出演 『脱力タイムズ』にサプライズ登場
タレントの小島瑠璃子が、19日放送のフジテレビ系バラエティー『全力！脱力タイムズ』（後11：00）に出演。今年10月に2年半ぶりに芸能活動再開を発表した小島が、久しぶりの地上波出演を果たした。
【写真】久しぶり！『脱力タイムズ』に登場した小島瑠璃子
番組では、ゲストに福留光帆が登場。なぜか収録が始まる時間になっても芸人ゲストの席は空席のまま。なんと、ゲストで登場する予定だったサーヤ（ラランド）が、急きょ来られなくなってしまったというのだ。サーヤがいないと成立しない企画があるとのことで、アリタ哲平（有田哲平）らは困り果ててしまう…。そこで、収録に間に合いそうもないというサーヤの代わりにゲスト出演してくれる方がフジテレビ内にいないか探すことに。スタッフは急きょ出演できる人を見つけ出し、打ち合わせをするのだが…。
打ち合わせの場所にいたのは、小島。スタジオにいた永野も、思わず困惑した表情を浮かべた。小島のもとに駆け寄ったアリタも「これは盛り上がりそうだね」とノリノリな中、永野が「復帰したいから、きっかけで出たいだけです。アリタさん、利用されているんです」と猛反対する流れで笑いを誘っていた。
小島は1993年12月23日生まれ、千葉県出身。2009年に『第34回ホリプロタレントスカウトキャラバン』でグランプリを受賞し、以降はグラビアやスポーツ番組のMC、バラエティー番組などで活動した。22年に、翌年から中国の大学に留学する意向を明かし、23年5月に行われた映画『再会長江』の舞台あいさつでは「私事ですが、先日結婚しまして…」と発表していた。
同年8月に第1子妊娠を公表。25年2月には、自身のインスタグラムを通じて「ご心配をおかけしており、申し訳ございません。2月4日に夫が29歳で亡くなりました。亡くなった原因につきましては、詳細を控えさせていただきます」と書き出し、「こんなにお騒がせしながらもご説明できないことを心苦しく思いますが、どうかお許しください」と理解を求めた。25年7月に、インスタグラムで子どもとの2ショットを掲載した。
