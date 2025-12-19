DFµ×ÊÝÍÚÌ´(Á°¶¶°é±Ñ)¤ÏU-18ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¡Ö°ì²ó¤ê¤Ç¤âÆó²ó¤ê¤Ç¤â¡×À®Ä¹¡¢³èÌö¤·¡¢Áª¼ê¸¢Ï¢ÇÆ¤Ø
¡¡Ì¾¸Å²°ÆâÄê¤ÎÃíÌÜDF¤¬U-18ÆüËÜÂåÉ½¤ÇÀ®Ä¹¤·¡¢Áª¼ê¸¢¤Ø¸þ¤«¤¦¡£DFµ×ÊÝÍÚÌ´(Á°¶¶°é±Ñ¹â)¤Ï¡Ö2025 SBS¥«¥Ã¥×¹ñºÝ¥æ¡¼¥¹¥µ¥Ã¥«¡¼¡×½éÀï(18Æü)¤Ç3¥Ð¥Ã¥¯¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤ÆÀèÈ¯¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£3¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ï´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤òÄÌ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¸åÈ¾¤ÏÃæ±û¤Ç¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤È¼éÈ÷¤â°ÂÄê¤µ¤»¤Æ¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¼ç¤Ë4¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÁ°¶¶°é±Ñ¤È°Û¤Ê¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤ÎÀï¤¤¡£³Ú¤·¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ìÊý¡¢¡Ö±¿¤ÓÊý¤È¤«¡¢´Ø·¸À¤È¤«¤¬·ë¹½Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£19Æü¤Ï¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ç¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Î³ÎÇ§¡£¼éÈ÷¤Îµ÷Î¥´¶¤ä¸åÊý¤Ç°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ó¡¢U-18¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½Àï(20Æü)¤Ø¤Î½àÈ÷¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¥å¡¼¥È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ëÎÏ¤ä¥«¥Ð¡¼¥ê¥ó¥°Ç½ÎÏ¡¢¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¶¯¤µ¤Ï¹â¹»Ç¯Âå¶þ»Ø¡£¡Ö1ÂÐ1¤â(U-18ÆüËÜÂåÉ½¤Ç)¤¢¤ó¤ÞÉé¤±¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£(¼éÈ÷¤Î¶¯¤ß¤ÏSBS¥«¥Ã¥×¤Ç)¤Þ¤À½Ð¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢ÌÀÆü¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÀï¡¢½Ð¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¯Å¨Áê¼ê¤Ë¼«Ê¬¤ÎÉð´ï¤òÉ½¸½¤¹¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤À¡£
¡¡Á°¶¶°é±Ñ¤Ç¤ÏÅö½é¡¢¡Ö»î¹ç¤Ë½Ð¤ì¤ë¤«½Ð¤ì¤Ê¤¤¤«¤°¤é¤¤¤ÎÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¡×¡£¤½¤³¤«¤éÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤ÇÀèÈ¯CB¤È¤·¤ÆÆüËÜ°ì¡£¤½¤Î¸å¡¢U-17ÆüËÜ¹â¹»ÁªÈ´Æþ¤ê¤òÆ¨¤·¤¿¤³¤È¤¬¡Ö¤â¤¦¤Û¤ó¤È¤Ë²ù¤·¤¯¤Æ¡£¼«Ê¬¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡¢Ã±½ã¤ËÁö¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤È¤«¡¢CB¤Ê¤Î¤Ë¶¯¤µ¤¬¤Ê¤¤¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¤ÇÈ¿¾Ê¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÎU-17ÆüËÜ¹â¹»ÁªÈ´ÁÈ¤òÄÉ¤¤±Û¤¹·Á¤ÇÈôÌö¡£U-18ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢Ì¾¸Å²°Æþ¤ê¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Ä¾Á°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇU-18ÆüËÜÂåÉ½³èÆ°¤Ë»²²Ã¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬É¾²Á¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÂåÉ½¤È¤«¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Û¤ó¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÀÕÇ¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢°é±Ñ¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤â¤¦°ì²ó¤ê¤Ç¤âÆó²ó¤ê¤Ç¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¼«¥Á¡¼¥à¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¹¡×¡£J1Í¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ëFWÆÁÅÄÍÀ(¼¯Åç)¤é¤Î°Õ¼±¤Î¹â¤µ¤ä¶¯ÅÙ¤Î¹â¤µ¤ò¼Â´¶¡£U-18ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¾¯¤·¤Ç¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ËÌá¤ê¡¢Áª¼ê¸¢¤Ç2Ï¢ÇÆ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¡¡Á°¶¶°é±Ñ¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤«¤é¤Î¿®Íê¤ÏÈó¾ï¤Ë¸ü¤¤¡£»³·ÁÆâÄê¤ÎMFÃÝ¥ÎÃ«Í¥²ï¼ç¾¤Ïµ×ÊÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö(µ×ÊÝ)ÍÚÌ´¤Ï·ë¹½¤º¤Ã¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Æ¡¢µîÇ¯¤â¥Û¥Æ¥ë¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¤«¡¢°ì½ï¤Ë²ø²æ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤âÎå¤Þ¤·¹ç¤Ã¤¿Â¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢Ãç¤âÎÉ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È2¿Í¤Ç¹â¤á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿Â¸ºß¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÍÚÌ´¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¿ÈÂÎÄ¥¤ë¼éÈ÷¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¼éÈ÷¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É¤â¤Ç¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤Û¤ó¤È¤ËÀ¨¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤ËÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢º£¼£ÆâÄê¤ÎMF¼ÆÌî²÷¿Î¤Ï¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼ÌÌ¤Ç¤Ï¤Û¤ó¤È¤Ë¿ÈÂÎÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ê¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ó¤Þ¸À¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤Û¤ó¤È¤ËÀ¨¤¯Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎU-18ÆüËÜÂåÉ½³èÆ°¤Ë¤Ï¡¢Áª¼ê¸¢¤ÇÆ±¤¸A¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¶¯¹ë¡¦¾»Ê¿¹â(ºë¶Ì)MF»³¸ý¹ëÂÀ¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤²¦¼Ô¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¿ÀÂ¼³Ø±à¹â(¼¯»ùÅç)¤ÎDFÃæÌîÍÛÅÍ¤ÈMFÊ¡ÅçÏÂµ£¤â»²²Ã¡£¡ÖÂåÉ½¤Ç¤ÏÃçÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Áª¼ê¸¢¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¤â¤¦¤Û¤ó¤È¤Ë¾å²ó¤ë¤°¤é¤¤¤Ë¡£Â¿Ê¬¡¢Åö¤¿¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¾¡¤Á¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¡£ºÆ¤ÓÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÂåÉ½¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤ò¾å²ó¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤À¡£
¡¡¾Íè¤ÎÌ´¤ÏAÂåÉ½Æþ¤ê¤·¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¢²¤½£CL¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Ç¯ÂåÊÌÆüËÜÂåÉ½¤Ç³èÌö¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£Åß¤ÏSBS¥«¥Ã¥×¤ÇU-18ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¡¢Áª¼ê¸¢Ï¢ÇÆ¡¢¤½¤·¤Æ¿ÊÏ©¤Ç¤¢¤ëÌ¾¸Å²°¤Ø¡£¡Ö(SBS¥«¥Ã¥×¤Ï)13Ç¯´Ö¤°¤é¤¤1°Ì¼è¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤½¤Î13Ç¯¤Ö¤ê¤ËÍ¥¾¡¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢µ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤ó¤È¤Ë¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¸«¤é¤ìÊý¤âÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¡¢¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤ËÍèÇ¯¤«¤éÆþ¤ëÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢ÃÑ¤¸¤Ê¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£Ì¾¸Å²°ÆâÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤â»ý¤Ã¤ÆÀï¤¤¤ËÄ©¤ß¡¢¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ë¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡µÈÅÄÂÀÏº)
