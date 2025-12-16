TVアニメ『呪術廻戦』シリーズおよび『劇場版 呪術廻戦 0』が、12月20日よりTVerにて順次配信。あわせて、主人公・虎杖悠仁を演じる榎木淳弥のインタビューコメントが公開された。

2026年1月8日からMBS・TBS系にて放送がスタートするTVアニメ第3期『死滅回游 前編』。これに先駆けTVerでは、第1期を12月20日から、第2期『懐玉・玉折／渋谷事変』を12月24日から配信開始。さらに、12月26日からは『劇場版 呪術廻戦 0』も配信される。

第3期では、史上最悪の術師・加茂憲倫が仕組んだ殺し合い「死滅回游」が描かれる。「渋谷事変」を経て魔窟と化した日本で、虎杖悠仁（榎木淳弥）の死刑執行役として特級術師・乙骨憂太が立ちはだかる。

第3期について榎木は、「『渋谷事変』の最後にはかなり精神的に打ちのめされるような状況が続いていて。孤独感があったり、メンタル的にかなり疲弊している状態からのスタートなので、そのあたりは気にして演じています」と役作りについて明かす。

第3期の見どころとして「（禪院）直哉という新しい敵が出てくるんですが、その直哉と脹相が戦っているシーンが見どころですね」とコメント。「『こうすると、そのキャラの性格がより際立って見えるんだな』という気づきが面白かったので、脹相・直哉戦はぜひ注目していただきたいです」とアピールした。

榎木淳弥（虎杖悠仁役）コメント●第3期に向けた役作りと変化第3期は「渋谷事変」から地続きのお話なんですが、「渋谷事変」の最後にはかなり精神的に打ちのめされるような状況が続いていて。孤独感があったり、メンタル的にかなり疲弊している状態からのスタートなので、そのあたりは気にして演じています。もはや高校生ということをちょっと忘れそうになるくらい（笑）。「いろいろあったなぁ」と感じますね。最初は「なぜ戦うのか」が曖昧だったところもありましたけど、自分の戦いに向ける気持ちみたいなものに、「渋谷事変」を通して徐々に気づいていった。自分の本心をちゃんと自覚できるようになったというのは、ひとつ成長したところなんじゃないかなと思います。

第3期の演出と共演者について第1話、第2話は静かなシーンが多いんですが、アクションシーンもところどころに挟まっていて。収録の段階から、かなり面白い画作りを目指しているんだなと感じました。今までもすごいクオリティのアクションでしたけど、今回もまた監督がいろいろな映画からインスピレーションを受けているのかな、と勝手に想像しています。いろいろなカメラワークが組み込まれていて、そこは収録していても印象的でしたね。天元役の榊原（良子）さんとかは、やっぱり作品に向かう姿勢がとても誠実で。僕よりはるかに大ベテランの先輩ですが、今でも仕事に対して情熱を持って取り組んでいるのがすごいなと思いました。序盤のシーンについて「すごくいいシーンになってたよ」とお褒めの言葉もいただけて、すごくうれしかったです。

●過去シーズンの振り返りと注目シーン（第1期、第2期で）僕がすごいなと思ったのは（両面）宿儺戦ですね。領域展開もありますし、やっぱりすごく派手で面白い。実は領域展開を使えるキャラは少なくて、五条（悟）か、あとは呪霊側に何人かいるくらいなんです。宿儺vs漏瑚も、作画がそれまでの流れとは違うアーティスティックな描写になっているので、おすすめしたいなと思います。（宿儺から自分に戻ったときの絶望のシーンは）かなり慟哭するシーンで、「視聴者の方に印象づけたいな」という狙いがあったので、いろいろと工夫して録った記憶があります。あの辺のシーンは、実際に体を動かしながら収録していたんですが、その様子が動画でも流れたりしていて。（視聴者に）「体を動かしているから、いい芝居」という先入観を与えてしまったことが、少し失敗だったかなという気持ちもありますね。もっとフラットに見てほしかったな、とも思っています。

●視聴者へのメッセージ（禪院）直哉という新しい敵が出てくるんですが、その直哉と脹相が戦っているシーンが見どころですね。原作にはないような描写があるというか、脹相を殴っているときの仕草が直哉の性格を表しているなと感じて。「こうすると、そのキャラの性格がより際立って見えるんだな」という気づきが面白かったので、脹相・直哉戦はぜひ注目していただきたいです。芥見先生の素晴らしい原作を受け取って、アニメ制作陣一同で、とても頑張って作っております。TVerさんでも見られるということなので、ぜひ多くの方にもう一度、そして、初めましての方にも見ていただけたらうれしいです。引き続き、応援よろしくお願いします！

