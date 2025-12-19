俳優・間宮祥太朗、新木優子が１９日、日本テレビ「ＤａｙＤａｙ．」に出演した。

主演の同局ドラマ「良いこと悪いこと」が２０日に最終回を迎える。真相考察が盛り上がる最終回の見どころとして、間宮が「なぜ殺されなければならなかったのか、そのわけと真犯人が明らかになります」と語った。

注目のキーワードを聞かれると「チョコプラさんです」と言い、スタジオが「？？？」となった。

また先立って出演した「ＺＩＰ！」では、間宮が「夜９時５２分に注目」とヒント。「この企画が決まったときから決まっていたラストシーン。どんなシーンでこのドラマが終わるのか」と語った。

考察では、実行犯だった刑事宇都見啓（木村昴）の共犯者＝真犯人として、イジメられた瀬戸紫苑（＝ドの子、大後寿々花）が通っていた施設に一緒に通っていたとの推察から、週刊アポロ記者・東雲晴香（深川麻衣）、スナック店主今國一成（戸塚純貴）が浮上。

また宇都見側が、高木将（＝キング、間宮祥太朗）ら７人組の「森のくまさん」の替え歌など鷹里小の事に詳しいことから、鷹里小で同級生だった森智也（＝博士、古舘佑太郎）や、土屋ゆき（＝ゆっきー、剛力彩芽）と豊川賢吾（＝トヨ、稲葉友）にも疑惑が。

ただ間宮の「９時５２分」のラストシーンを指定したことから、５４分ドラマの終了間際のドンデン返し説も浮上している。

となれば…最も犯人ではあり得なさそうな、猿橋園子（＝どの子、新木優子）なのか。