¥ê¡¼¥°4Ï¢¾¡¤Ç¼ó°Ì¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤òÄÉÁö¡Ä¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤Ï¸½¾õ¤ËËþÂ¤»¤º¡Ö²þÁ±¤¹¤Ù¤ÅÀ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡×
¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤òÎ¨¤¤¤ë¥¸¥ç¥¼¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë²þÁ±¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢16»î¹ç¤¬¾Ã²½¤·¤¿¥ê¡¼¥°Àï¤Ç11¾¡1Ê¬4ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ¡Ö32¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£11·î22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè12Àá¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ëÀï¡¢25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè5Àá¤Î¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥óÀï¤ÇÏ¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥ê¡¼¥°Àï4Ï¢¾¡¤ò´Þ¤á¤¿¸ø¼°Àï6Ï¢¾¡¤òÃ£À®¡£¼ó°Ì¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë¾¡¤ÁÅÀº¹¡Ö2¡×¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º£Àá¤Ï20Æü¤ËËÜµòÃÏ¡Ø¥¨¥Æ¥£¥Ï¥É¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¤Ç¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤ÈÂÐÀï¡£¤½¤Î»î¹ç¤ÎÁ°Æü²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¤â¤Ã¤ÈÅØÎÏ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÎÉ¤¤·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²þÁ±¤¹¤Ù¤ÅÀ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÏ¢¾¡³¹Æ»¤òÁö¤ë¤Ù¤¯¡¢¥Á¡¼¥àÎÏ¤Î¸þ¾å¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾¤Ë¥Ô¡¼¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ö¤ê¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢ËÜÍè¤¢¤ë¤Ù¤¯¾ì½ê¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢²æ¡¹¤ÎÀº¿ÀÎÏ¤È¸¥¿ÈÀ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¡¢¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡Ö¤Þ¤À¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁè¤¦¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤ÏÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¡¢2µ¨¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Ø·è°Õ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
