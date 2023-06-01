¡Ö30MS SIS-K00 ¥ß¥³¥ë¥ë[¥«¥éーB]¡×¥ì¥Ó¥åー¥¸¥ÈÌÜ¡¢È¬½Å»õ¡¢¥Ñ¥Ã¥Ä¥óÁ°È±¤Ê¤É¸ÄÀ¶¯¤á¤Î¥â¥Ç¥ëÂÎ·¿¥·¥¹¥¿ー
¡¡BANDAI SPIRITS¤Î¥¬ー¥ë¥º¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö30 MINUTES SISTERS¡Ê30MS¡Ë¡×¤ÎºÇ¿·¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö30MS SIS-K00 ¥ß¥³¥ë¥ë[¥«¥éーB]¡×¤¬12·î20Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£2025Ç¯¤ÎºÇ¸å¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥·¥¹¥¿ー¤Ï¡¢Á°È±¥Ñ¥Ã¥Ä¥ó¤Î¤ª¤«¤Ã¤Ñ¥Ø¥¢¤ËÈ¬½Å»õ¡¢¥¸¥ÈÌÜ¤È¤¤¤¦¸ÄÀ¤òÈ÷¤¨¡¢¡Ö30MS SIS-H00 ¥»¥¹¥Æ¥£¥¨[¥«¥éーC]¡×¤ä¡Ö30MS SIS-Dc88w ¥¨¥ê¥¨¥Í=¥¨¥ê¥¨¥ê¥«(¥¨¥ì¥¬¥ó¥Æ¥Õ¥©ー¥à)¡×¤Ë¼¡¤°¹â¿ÈÄ¹¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö30MS SIS-K00 ¥ß¥³¥ë¥ë[¥«¥éーB]¡×¡£12·î20ÆüÈ¯Çä¡£²Á³Ê¤Ï2,750±ß¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¼Ì¿¿¤Î°ìÉô¤ËÊÌÇä¤ê¤Î¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ùー¥¹6 [¥¯¥ê¥¢¥«¥éー]¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡¥¢ー¥à¥É¥âー¥É¤Ï2ËÜ¤Î¥Ê¥¤¥Õ¤òÇØÃæ¤ËÈ÷¤¨¡¢Âç¤¤Ê¼ª¤Î¥«¥Á¥åー¥·¥ã¤ò¿È¤ËÃå¤±¤ë¡£¹õ¤¤¥³¥¹¥Á¥åー¥à¤¬Ç¦¼Ô¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥·¥¹¥¿ー¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥ì¥Ó¥åー¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤è¤¦¡£
È¬½Å»õ¤äÏª½ÐÂ¿¤á¤Ê¥Ð¥¹¥È¤Ê¤É¡¢¥·¥¹¥¿ー¤Î¸ÄÀ¤ò¶¯Ä´¤¹¤ëÀß·×¤ò¥Ñー¥Ä¤ËºÎÍÑ
¡¡¤³¤Î¥ß¥³¥ë¥ë¤Ë¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤Çµó¤²¤¿¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¸ÄÀ¤ò¶ñ¸½²½¤¹¤ë¥Ñー¥Ä¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤ÐÈ¬½Å»õ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î30MS¥·¥êー¥º¤Ç¤â¡¢³«¤¤¤¿¸ý¤Ë»õ¤¬¤¢¤ë¥·¥¹¥¿ー¤âÂ¸ºß¤·¤¿¤¬¡¢È¬½Å»õ¤¬É½¸½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¡£»õ¤Î¥Ñー¥Ä¤Ë¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¸¤»õ¤¬¥âー¥ë¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀèÃ¼¤ò¤ï¤º¤«¤Ë¼Ð¤á¤ËÀß·×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Þ¥ó¥¬Åª¤ÊÈ¬½Å»õ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¿·¤·¤¤É½¸½¤Ïº£¸å¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥Ñー¥Ä¤Ê¤É¤Ë¤â¤É¤ó¤É¤óÈ¿±Ç¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£
¡Ö30MS SIS-K00 ¥ß¥³¥ë¥ë[¥«¥éーB]¡×¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸
¡¡¥Ñー¥Ä¤Ï5·î¤Î¥»¥¹¥Æ¥£¥¨°ÊÍè¤Î30MSÄêÈÖ¤ÎµÓÉô¤òºÎÍÑ¡£È©¤ÎÏª½Ð¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÇÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤¬¡¢É¨¾å¤¬Ä¹¤¤Àß·×¤Ç¥Öー¥Ä¤â¹â¤¤¤Î¤ÇµÓ¤¬¤«¤Ê¤êÄ¹¤¤¥â¥Ç¥ëÂÎ·¿¤Î¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÅçÅÄ¥Õ¥ß¥«¥Í»á¤Ç¡¢¥â¥Áー¥Õ¤Ï¥¥Ä¥Í¤À¤½¤¦¤À¡£
A¥Ñー¥Ä
B¥Ñー¥Ä
C¥Ñー¥Ä¡¢D¥Ñー¥Ä¡¢E¥Ñー¥Ä
F¥Ñー¥Ä
FP-N1¥Ñー¥Ä¡¢FP-N2¥Ñー¥Ä¡¢FP-N3¥Ñー¥Ä¡¢FP-N5¥Ñー¥Ä¡¢HP-W¥Ñー¥Ä
¡¡ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ÏÆ¬Éô¤«¤é¡£¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñー¥Ä¤ÏÁ°½Ò¤ÎÈ¬½Å»õ¤¬¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤â´Þ¤á¤Æ3¼ïÎà¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£¥¢¥¤¥×¥ê¥ó¥È¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥¸¥ÈÌÜ¡É¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¤³¤ì¤â¤Þ¤¿¸ÄÀÅª¤À¡£ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¼«ÂÎ¤ËÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñー¥Ä¤Ï3¼ïÎà¡£Æ·¤¬º¸¤È±¦¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë
»õ¤Î¥Ñー¥Ä¡¢²èÁü¸þ¤«¤Ã¤Æ±¦²¼¤¬¾¯¤·¤À¤±¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë
¤³¤ì¤ò¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñー¥Ä¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤È¡¢»õ¤¬¥Þ¥ó¥¬¤ÎÈ¬½Å»õ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë
¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ñー¥Ä¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡£¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñー¥Ä¤Ë¤â¤ß¾å¤²¤ò¼è¤êÉÕ¤±¡¢¸å¤íÈ±¤âÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë
¸å¤íÈ±¤Îº¸±¦¤Ë¥Ñー¥Ä¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë
¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñー¥Ä¤È¸å¤íÈ±¡¢Á°È±¡¢Æ¬ÄºÉô¤Î¥Ñー¥Ä¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Æ´°À®
¡¡Æ¹ÂÎ¤Ï¥Ð¥¹¥È¤Î¾å¤«¤éÉÛ¤ò¿â¤é¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥³¥¹¥Á¥åー¥à¤À¤¬¡¢¿·µ¬¥Ñー¥Ä¤Ç¤½¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê·Á¾õ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¢Éô¤ÎÂ¦ÌÌ¤ËÌÀ¤ë¤á¤Î¥Ñー¥Ä¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¦¥¨¥¹¥È¤¬ºÙ¤¯¸«¤¨¤ëÀß·×¤â¥â¥Ç¥ëÂÎ·¿¤ò¥¤¥áー¥¸¤µ¤»¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
Æ¹ÂÎ¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡£¶»ÉôÆâ¤Î´ØÀá¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë
´ØÀá¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤Ç¶»Éô¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë
¥Ð¥¹¥È¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡£Ãæ±ûÉôÊ¬¤Ëº¸±¦¤«¤é¥Ñー¥Ä¤ò¤Ï¤á¹þ¤à
¾þ¤ê¤Î¥Ñー¥Ä¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë
¥Ð¥¹¥È¤È¼ó¤Î¥Ñー¥Ä¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¶»Éô¤¬´°À®
Ê¢Éô¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡£Ê¢ÉôÆâ¤Î¸Ô´ØÀá¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë
¤ªÊ¢¤ÈÇØÃæ¤Î¥Ñー¥Ä¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë
ÇØÃæ¤Î¥Ñー¥Ä¤Ë´ØÀá¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë
¤ªÊ¢¤Î¥Ñー¥Ä¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë
ÏÆÊ¢¤È²¼Ê¢Éô¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ÆÊ¢Éô¤¬´°À®
¡¡ÏÓ¤Ë¤ÏÃåÊª¤ÎÂµ¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§Åª¤Ê¾þ¤ê¤¬¾åÏÓ¤ËÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î30MS¥·¥êー¥º¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¾åÏÓ¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ë·Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾åÏÓ¤Î¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤Ëº¹¤·¹þ¤àÀß·×¤À¡£
¡¡µÓÉô¤Ï¥Öー¥Ä¤¬¿·µ¬Â¤·Á¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï30MS½¾Íè¤Î¥á¥«¥Ë¥«¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÆ§½±¡£Í¾¾ê¥Ñー¥Ä¤È¤·¤ÆÂÀ¤â¤â¤«¤é²¼¤ÎÀ¸Â¥Ñー¥Ä¤âÉÕÂ°¤¹¤ë¤¬¡¢µÓ¤ÎÄ¹¤µ¤¬¤«¤Ê¤ê°ã¤¦¤Î¤Çº¹¤·ÂØ¤¨¤ë¤ÈÂÎ·¿¤¬¤«¤Ê¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¹¥¤ß¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
ÏÓ¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡£¸ª¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¡¢¥ê¥ó¥°¤ÈÂµ¤Î¥Ñー¥Ä¤òº¹¤·¹þ¤à
Éª´ØÀá¤ÈÁ°ÏÓ¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¼è¤êÉÕ¤±¤ë
¼ê¼ó¥Ñー¥Ä¤Ï3¼ïÎà
¼ê¼ó¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Æ±¦ÏÓ¤Î´°À®
º¸ÏÓ¤âÆ±ÍÍ¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë
µÓÉô¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡£¥Öー¥Ä¤Ï2¥Ñー¥Ä¤Ç¿§Ê¬¤±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
ÂÀ¤â¤â¤ÈÉ¨´ØÀá¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë
¤½¤ì¤¾¤ì¤òÁÈ¤ßÉÕ¤±¤Æ±¦µÓ¤Î´°À®
º¸µÓ¤âÆ±ÍÍ¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë
