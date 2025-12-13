【超合金 TIME TRAIN】 12月20日 発売 価格：59,400円

BANDAI SPIRITSは、ダイキャストを使用した合金トイ「超合金 TIME TRAIN」を12月20日に発売する。価格は59,400円。

本商品は映画「BACK TO THE FUTURE PartIII」のクライマックスに登場した蒸気機関車型タイムマシン「TIME TRAIN」をコレクターズトイとして初めて公式立体化したもの。

電動のギアレーションによるギミックと56灯ものLEDを搭載するため、そのサイズは鉄道模型でのOゲージスケール相当。台座幅が約560mm、本体も約480mmとなっている。

動輪の変形と一部ウイングパーツの差し替えにより、飛行モードも再現。台座に配置されているタイプライター型キーでのモード切替により、本体下に配置されたLEDが発光し劇中の噴射も表現されている。

後部にはデロリアンにも搭載されていた通気口の意匠。こちらも飛行モードではLEDにより発光する。車体に搭載された各部スチームパンクなパーツはギアレーションにてそれぞれ回転数や方向を変えて電動稼働し、側面の白い発光も劇中に合わせてリレー動作を実現している。

運転席の扉は劇中同様、ガルウイング方式で展開し、公式資料を参考に、内部の各種メーターや座席なども精密に彫刻されている。同スケールのキャラクターフィギュアも同梱され、40mmに満たない全高の中にキャラクターの意匠を限りなく表現。キャラクターは運転席内、またその手前のスペースに配置することが可能となっており、劇中の印象を彷彿とさせる展示を可能としている。

台座反対側には主電源とUSB-Cコネクタが配置されており、電池交換の手間を省略しギアレーション稼働と多数のLEDの発光を実現している。

「超合金 TIME TRAIN」

サイズ：全長約480mm（本体）、約560mm（台座含む）

材質：ABS、ダイキャスト、PVC製

【セット内容】

・本体

・飛行モード用ウイングパーツ一式

・キャラクターフィギュア一式

・専用台座一式

・USB Type-Aケーブル

※本商品にはUSB アダプターは同梱致しません。給電にはType-A端子を有するPCまたはUSBアダプターが必要です。最大給電能力0.5A／5V（2.5W）以下のものをご使用ください。

(C) Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

※発売日は流通により前後する場合があります。