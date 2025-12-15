「一番くじ SPY×FAMILY -Get ready to have fun!-」本日より順次発売！
BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ SPY×FAMILY -Get ready to have fun!-」を12月20日より順次発売する。価格は1回750円。
本商品は、「SPY×FAMILY」に登場するキャラクターをモチーフにした一番くじ。A賞は、一番くじ SPY×FAMILYシリーズ初登場の「焚火ライトフィギュア」で、焚火にあたるアーニャ＆ボンドが立体化されている。B賞は「ビッグクッション」で、ゴロンと寝ころんだボンドとリラックスタイムをすごせる約90cmのクッションとなっている。
その他に、お出かけに持ち歩ける大き目のトートバッグ「ピクニックトート」、敷いても掛けてもマルチに使える「ピクニッククロス」、省スペースで使いやすい「ビジュアルトレー」、描きおろしイラストもラインナップした「アクリルスタンド」などがラインナップしている。
ラストワン賞は「ラストワン賞 焚火ライトフィギュア～ラストワンVer.～」で、焚火にあたり癒された笑顔のアーニャとボンドが再現されている。
「一番くじ SPY×FAMILY -Get ready to have fun!-」ラインナップ
【各等賞一覧】
A賞：焚火ライトフィギュア
B賞：ビッグクッション
C賞：ピクニックトート
D賞：ピクニッククロス
E賞：ビジュアルトレー
F賞：ハーフタオル
G賞：アクリルスタンド
H賞：ラバーコレクション
ラストワン賞：焚火ライトフィギュア～ラストワンVer.～
ダブルチャンスキャンペーン：ラストワン賞 焚火ライトフィギュア～ラストワンVer.～
期間：発売日～2026年3月末日
ラストワン賞と同一の賞品が当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。全1種類で、当選数は30個。
(C)遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会
※発売日は流通により前後する場合があります。