【一番くじ SPY×FAMILY -Get ready to have fun!-】 12月20日 順次発売 価格：1回750円

BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ SPY×FAMILY -Get ready to have fun!-」を12月20日より順次発売する。価格は1回750円。

本商品は、「SPY×FAMILY」に登場するキャラクターをモチーフにした一番くじ。A賞は、一番くじ SPY×FAMILYシリーズ初登場の「焚火ライトフィギュア」で、焚火にあたるアーニャ＆ボンドが立体化されている。B賞は「ビッグクッション」で、ゴロンと寝ころんだボンドとリラックスタイムをすごせる約90cmのクッションとなっている。

その他に、お出かけに持ち歩ける大き目のトートバッグ「ピクニックトート」、敷いても掛けてもマルチに使える「ピクニッククロス」、省スペースで使いやすい「ビジュアルトレー」、描きおろしイラストもラインナップした「アクリルスタンド」などがラインナップしている。

ラストワン賞は「ラストワン賞 焚火ライトフィギュア～ラストワンVer.～」で、焚火にあたり癒された笑顔のアーニャとボンドが再現されている。

「一番くじ SPY×FAMILY -Get ready to have fun!-」ラインナップ

【各等賞一覧】

A賞：焚火ライトフィギュア

B賞：ビッグクッション

C賞：ピクニックトート

D賞：ピクニッククロス

E賞：ビジュアルトレー

F賞：ハーフタオル

G賞：アクリルスタンド

H賞：ラバーコレクション

ラストワン賞：焚火ライトフィギュア～ラストワンVer.～

ダブルチャンスキャンペーン：ラストワン賞 焚火ライトフィギュア～ラストワンVer.～

ダブルチャンスキャンペーン

期間：発売日～2026年3月末日

ラストワン賞と同一の賞品が当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。全1種類で、当選数は30個。

(C)遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会

※発売日は流通により前後する場合があります。