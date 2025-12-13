【PERFECT GRADE UNLEASHED 1/60 νガンダム】 2026年1月 発売予定 価格：66,000円

今年5月の「第63回 静岡ホビーショー」にて発表され、大きな話題となった「PERFECT GRADE UNLEASHED 1/60 νガンダム」がいよいよ年明け2026年1月に一般店頭で発売される。そのサンプルがガンダムベース東京に展示中だ。

「PERFECT GRADE UNLEASHED 1/60 νガンダム」。2026年1月発売予定。価格は66,000円

【「PERFECT GRADE UNLEASHED 1/60 νガンダム」PV】

ガンプラ45周年記念商品として企画されたこの「PG UNLEASHED νガンダム」。初の1/60スケールのνガンダムのキットで、全高23mのサイズを約360mmのサイズで再現。フィン・ファンネルを含めると全高約557mmにもなる超大型のキットである。

ガンダムベース東京ではガラスケースのない状態での展示も行なわれている

フィン・ファンネルを含めると本当に大きい

「ULTIMATE UNIT SYSTEM」と銘打たれた設計により内部構造も精密に再現され、パーツを組み立てていくことでモビルスーツの“製造体験”を味わえる。プロポーションを究極まで再現するとともに、装甲の展開や、可動に連動した各部位の変形といったギミックを各所に備えている。

可動に連動するギミックやハッチの開閉などを各所に備える

フレームには設定に合わせた複数の成形色で構築。金属パーツやエッチングシールなども採用している

νガンダムというとやはりフィン・ファンネルは欠かせない武装で、実物を見たときの存在感はかなりのもの。それぞれはスライドや可動回転で3形態を再現しつつ、連結することで設定通りに装備した状態にすることが可能だ。

その他の武装はビーム・ライフル、ニュー・ハイパー・バズーカ、シールド、ビーム・サーベルで、それぞれにも複数のギミックを内蔵している。またロールアウト前にツインカメラアイやセンサーにかけられたカバーなども付属する。

フィン・ファンネルは個別に可動・変形を実現。台座の支柱には保持パーツがあり、安定してディスプレイが可能だ

付属のカバーで印象的なロールアウト前の姿も再現できる

いよいよ発売を迎える「PERFECT GRADE UNLEASHED 1/60 νガンダム」。弊誌でもレビューをお届けする予定なので、お楽しみに。

(C)創通・サンライズ