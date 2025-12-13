【RG 1/144 ガンダムベース限定 ジオング ［スペシャルコーティング］】 2024年8月17日 発売 価格：13,200円 ガンダムベース限定商品

ガンダムベースの限定アイテム「RG 1/144 ガンダムベース限定 ジオング ［スペシャルコーティング］」がガンダムベース東京で販売中。2024年に発売されたアイテムの再販となる。

「RG 1/144 ガンダムベース限定 ジオング ［スペシャルコーティング］」2024年8月17日発売。価格は13,200円。ガンダムベース限定商品

ベースとなる「RG 1/144 ジオング」が発売されたのは2021年1月のこと。「アドヴァンスドMSジョイント」を採用し、独自の可動やディテールを施し、脚部のない機体ながら外連味あふれるポージングができることが好評で、現在も人気を集めている。

パーツにメタリックコーティングを施し、一部パーツの成形色はメタリックとなっている

この「RG 1/144 ガンダムベース限定 ジオング ［スペシャルコーティング］」は、機体の主要部分のパーツにメタリックのコーティングを施して商品化しており、組み立てるだけでMSの金属感を表現したジオングが完成する。コーティングは鏡面仕上げではなく、鈍い輝きの半光沢仕上げで、完成後のリアルさが増している。

光沢は控えめだが、光の角度によってギラギラとした輝きを見せる

プロポーションやギミックなどは「RG 1/144 ジオング」に準じていて、コーティングされたカラーがディテールを引き立てている。特にスカート内部に並ぶ複数のバーニアはシルバー、ガンメタル、レッドメタリックのコントラストにより、機体を象徴するような存在感を見せている。

機体を象徴するスカート内部。展開機構はキットオリジナルのものだ

頭部後方にはハッチがあり、これは開閉する

腕部はリード線によりオールレンジ攻撃の様子を再現できる。指は個別に可動する

かなりの人気アイテムとなるが、発売以降何度かの再生産が行なわれていて、12月19日13時現在、ガンダムベース東京／福岡では在庫ありとなっている。在庫状況は公式サイトでリアルタイムに更新されているので、購入の際はそちらを参照のほど。

(C)創通・サンライズ