【Amazon：スティック掃除機】 セール期間： HOIBAI・TWINBIRD 12月20日～2026年1月2日23時59分 KOSUPA 12月20日～2026年1月1日23時59分

Amazonにてスティック掃除機各種が特別価格で販売されている。期間はKOSUPA製品が2026年1月1日23時59分、HOIBAI製品・TWINBIRD製品が2026年1月2日23時59分まで。

対象商品には、65KPa超強力吸引&グリーンライト搭載モデルや、軽い力で進む自走式モデル、28KPa超強力吸引&革新型無刷モーター搭載モデル、吸込仕事率50Wの3WAYモデルなどがラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

KOSUPA【65kPa超強力吸引&革新曲がるスティック&80分連続稼働】コードレス掃除機

本商品は、65kPa超強力吸引&グリーンライトを搭載したコードレス掃除機。高効率で安定したモーターを搭載し、ホコリ・毛髪・食べカス・微細なゴミまで力強く吸いむ。吸引力は3段階から選択でき、弱モードは日常のホコリを軽い掃除に、中モードはやや重い汚れに、強モードは大きなゴミも一気に除去し、あらゆるシーンで最適なパワーを発揮する。

グリーンライトが清掃結果を“見える化”。通常の白色ライトよりもホコリの輪郭を鮮明に照らし、床の木目や壁際に潜む微細な汚れまで逃さず照らし出す。照射範囲も広く、より正確かつ効率的に汚れを発見できるため、掃き残しを大幅に軽減する。

TWINBIRD サイクロン式スティック掃除機 3WAY ブラック HC-5248B

吸込仕事率50Wでしっかり吸引できるコード式スティック掃除機。遠心分離サイクロン方式で、集じん効果が持続する。本体重量約1.6kgの軽量ボディで取り回しがよく、掃除の負担を軽減。また、床用吸込口・延長パイプ・すき間ノズルが付属し、3WAYとして使用できる。ダストケースやフィルターは水洗いが可能。電源コード長は約5m。