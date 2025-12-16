【Amazon：TURTLE BEACH Victrix】 セール期間：12月20日～2026年1月2日23時59分

Amazonにて「TURTLE BEACH Victrix」が特別価格で販売されている。期間は2026年1月2日23時59分まで。

対象商品には、ワイヤレスコントローラーや、レバー搭載/レバーレスアケコン各種がラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

PDP by TURTLE BEACH Victrix Pro BFG Wireless Gaming Controller for PS5

本商品は、ワイヤレス/有線の切り替えが可能なゲーミングコントローラー。モードスイッチにより、PS5/PS4/PCデバイスを簡単に切り替えることができる。PS5のSony 3D Audioに対応した3.5mmヘッドセットジャックも搭載されている。

左モジュールは、180度回転させることができ、標準的なPSのスティック構成とオフセットスティック構成でプレイすることが可能。さらに右モジュールを6ボタンのファイトパッドに交換することでPADで格闘ゲームをプレイすることができる。

LEDプロファイルボタンで背面ボタンをその場でマッピングできる。また、最大3つのプロファイル設定をコントローラに保存することができる。さらに、特許取得済みのクラッチトリガーには、5つの異なる停止ポイントがあり、自分の好みに合わせて押し込む深さを調整することが可能。

Victrix Pro FS Arcade Fight Stick for PlayStation 5

本商品は、航空機なみの耐久性を誇る1枚のアルミニウムから作られた、衝撃に強いアーケードコントローラー。三和電子の30mmボタンと特許取得のリンク2デタッチャブルジョイスティックを搭載しており、重要な場面でも的確なヒットに導く。パフォーマンス重視の設計で、遅延の少ない安定したプレイが楽しめる。

また、6.28度のリストスロープが手首をサポート、1日中使っても快適な使いごこちを実現。さらに、クイックアクセルパネル搭載で本体背面から内部コンポーネントに簡単にアクセスできる。