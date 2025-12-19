日経225先物：20日0時＝760円高、5万320円
20日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比760円高の5万320円と急騰。日経平均株価の現物終値4万9507.21円に対しては812.79円高。出来高は6877枚となっている。
TOPIX先物期近は3429ポイントと前日比44ポイント高、TOPIXの現物終値比は45.34ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50320 +760 6877
日経225mini 50320 +770 136212
TOPIX先物 3429 +44 8675
JPX日経400先物 30920 +360 437
グロース指数先物 653 +7 442
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
