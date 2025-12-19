　20日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比760円高の5万320円と急騰。日経平均株価の現物終値4万9507.21円に対しては812.79円高。出来高は6877枚となっている。

　TOPIX先物期近は3429ポイントと前日比44ポイント高、TOPIXの現物終値比は45.34ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50320　　　　　+760　　　　6877
日経225mini 　　　　　　 50320　　　　　+770　　　136212
TOPIX先物 　　　　　　　　3429　　　　　 +44　　　　8675
JPX日経400先物　　　　　 30920　　　　　+360　　　　 437
グロース指数先物　　　　　 653　　　　　　+7　　　　 442
東証REIT指数先物　　売買不成立

