アニメ「地獄先生ぬ～べ～ 第2クール」が、テレビ朝日系全国ネット“IMAnimation W”枠にて2026年1月7日23時45分より放送開始となる。最速配信は地上波放送終了後、ABEMA・U-NEXT・アニメ放題にて先行配信が実施される。

本作は1990年代に「週刊少年ジャンプ」で連載されたオカルトマンガが原作。第1クールは2025年7月から9月にかけて放送された。

第2クールではぬ～べ～の過去が明かされる予定で、キービジュアルには少年時代のぬ～べ～と担任教師の美奈子先生、地獄に住む最強の鬼・覇鬼（バキ）の姿が描かれている。

またOPテーマはTHE ORAL CIGARETTESの「ERASE」、EDテーマはAyumu Imazuさんの「MAGICAL」に決定している。

「地獄先生ぬ～べ～ 第2クール」詳細

・放送開始日：2026年1月7日より毎週水曜23時45分～

・放送局：テレビ朝日系全国ネット“IMAnimation W”枠

・最速配信：地上波放送終了後、ABEMA・U-NEXT・アニメ放題にて先行配信

【『地獄先生ぬ～べ～』 本PV第2弾】【「地獄先生ぬ～べ～ 第2クール」あらすじ】

不可解な怪奇現象が多発している童守町。

子どもたちを守るため、童守小学校に一人の教師が赴任してきた。

5年3組担任の鵺野鳴介、通称ぬ～べ～。

普段は優しく、ちょっと抜けている彼には、日本でただ一人の霊能力教師という、もう一つの顔があった。

その左手には鬼が宿るという噂も…!?

生徒たちを襲う学園七不思議、妖怪や悪霊に、地獄からきた正義の使者が立ち向かう!

オカルティックヒーローアクション開幕!

(C)真倉翔・岡野剛／集英社・童守小学校卒業生一同