¡¡¸µ£È£Ë£Ô£´£¸¤Ç£±£±·î¤Ëµð¿Í¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³°±òÍÕ·î¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£±£·Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡££³Ç¯Á°¤ËÂ´¶È¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö£È£Ë£Ô£´£¸¤òÂ´¶È¤·¤Æ£³Ç¯¤¬¤¿¤Á¤Þ¤·¤¿¡¡¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ£³Ç¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Âô»³Çº¤ó¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤â¤¬¤¤¤¿£³Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¡¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡ª¡ª¡ª¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«²û¤«¤·¤¤¥¢¥¤¥É¥ë¼Ì¿¿¤¿¤Á¤ò¤¢¤Ã¤×¤·¤Æ¤ß¤ë¡×¤È¥¥å¡¼¥È¤Ë¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤ë»Ñ¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡Ö¥ê¥Ã¥Á¡¼¤¬¹û¤ì¤Æ¤Þ¤¦¤Î¤âÊ¬¤«¤ë¤ï¡×¡¢¡Ö±ü¤µ¤ó¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤«¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡ª¡×¡¢¡Ö¤â¤¦£³Ç¯¤«¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£