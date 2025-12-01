USJ「ユニバーサル・クリスマス・ジョイ」 ライト・アップ・ザ・ナイト ～クリスマス・セレブレーション～

クリスマス、お正月と立て続けにビッグイベントが重なるこの季節。そろそろ年末年始に向けて予定を立てようと思っている方も多いはず。

そこで、本稿ではクリスマスや年末年始に遊びに行けるリアルイベントをまとめてみた。温かい部屋の中でゲームをしてゆっくり過ごすのも悪くないが、今年の年末年始休暇は最大9連休とかなり長め。帰省中に意外とやることがなく、ふと出かけたいなぁと思い立った時などの参考にしていただければ幸いだ。

「ポケモン」などゲームファンにとって楽しめそうなものや、キャラクターに特化した家族連れでも楽しめるものをピックアップしているので、ぜひチェックしてみてほしい。

Pokemon Happy Holidays

開催期間：12月11日～12月25日

会場：横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク「Christmas Village」エリア（神奈川県横浜市）

入場料：無料

Pokemon Happy Holidays

11月21日から12月25日にかけて開催されている「Christmas Market in 横浜赤レンガ倉庫」の無料エリア「Christmas Village」に、「Pokemon Happy Holidays」と題した「ポケモン」のブースが展開。でんきタイプのポケモンたちが灯す「ピカピカ“ほうでん”ツリー」や、「ポケモン」シリーズ最新作「Pokemon LEGENDS Z-A」の雰囲気を感じられるヒュッテ（木の小屋）が登場するなど、エリア全体がポケモンの装飾で彩られる。

さらに、エリア内の各所にはポケモンが隠れているフォトスポットも多数登場。ポケモンたちとの思い出に残るクリスマスの特別な“時”を楽しめる。

□Christmas Market in 横浜赤レンガ倉庫「Christmas Village」エリアのページ

ポケモンスノーアドベンチャー

開催期間：12月13日～2026年3月22日

場所：鹿島槍スキー場 中央ゲレンデ（長野県大町市平）

料金：通常1日大人 3,500円～、小人 2,900円～

ポケモンスノーアドベンチャー

長野県大町市に位置する鹿島槍が運営する「鹿島槍スキー場」は12月13日より2025-2026シーズンをオープン。毎年好評だという「ポケモンスノーアドベンチャー」が大リニューアルし、今シーズンも登場する。

ピカチュウデザインに一新されたスノーチュービングやモンスターボール型ドームテント内にあるフォトスポットなど、家族みんなでワクワクする雪の体験が満載。スノーチュービングエリア・プレイランドエリア・そりエリア・雪山デビューエリアの4つのコンテンツを楽しめる。

□鹿島槍スキー場「ポケモンスノーアドベンチャー」エリアのページ

ポケモンセンター メガ ハッピーホリデー！

開催期間：12月6日～2026年1月25日

場所：全国のポケモンセンター

ポケモンセンター メガ ハッピーホリデー！

全国のポケモンセンターで「ポケモンセンター メガ ハッピーホリデー！」が開催。ポケモンたちと冬休みを満喫できるアイテムはもちろん、買い物でもらえる「ポケモンセンター ペーパーギフトリボン」や「ポケモン お正月くじステッカー」、特別な衣装で登場するピカチュウのグリーティング、「Pokemon LEGENDS Z-A（ゼットエー）」のバトルイベントなど、盛りだくさんの内容が用意される。

また、期間中はポケモンセンターオンラインでもプレゼントにぴったりなギフトセットやホリデーをメガたのしめる特典が用意される。

□「ポケモンセンター メガ ハッピーホリデー！」のページ

ディズニー・クリスマス

開催期間：11月11日～12月25日

場所：東京ディズニーランド/東京ディズニーシー（千葉県浦安市舞浜）

ディズニー・クリスマス

毎年恒例のディズニー・クリスマスが今年も開催。特別なパレードやショーのほか、この時期にしか購入できない限定グッズ、限定メニューなどを楽しめる。

東京ディズニーランドのワールドバザールには高さ約15mのクリスマスツリーがそびえ立ち、シンデレラ城前には「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」をモチーフにしたデコレーションが登場。

東京ディズニーシーではアメリカンウォーターフロントにクリスマスツリーが飾られ、メディテレーニアンハーバーには、イルミネーションの施されたツリーのデコレーションが新たに設置されるなど、夜のパークをより一層ロマンティックに演出する。

また、両パークではクリスマスソングにのせて花火が舞い上がる「スターブライト・クリスマス」といったプログラムも楽しめる。

□東京ディズニーランド「ディズニー・クリスマス」のページ

□東京ディズニーシー「ディズニー・クリスマス」のページ

東京ディズニーランド/シーのお正月

開催期間：2026年1月1日～1月12日

場所：東京ディズニーランド/東京ディズニーシー（千葉県浦安市舞浜）

東京ディズニーランドのお正月

東京ディズニーシーのお正月

東京ディズニーリゾートの両パークではミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちが、華やかな和服姿で新年のあいさつを行ない、パークのエントランスでは2026年の干支である"午（うま）"にちなんだ門松のデコレーションが施されるほか、お正月らしいスペシャルグッズやメニューも販売される。

また、12月26日から2026年1月12日までの期間は、祝祭感あふれる花火があがるプログラム「ニューデイ、ニュードリームス」を楽しめる。

□東京ディズニーランドのお正月のページ

□東京ディズニーシーのお正月のページ

USJ「ユニバーサル・クリスマス・ジョイ」

開催期間：11月19日～2026年1月4日

場所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（大阪府大阪市）

ユニバーサル・クリスマス・ジョイ

今年のUSJのクリスマスは「今日は自分で飾るんだ」をテーマに、ゲストそれぞれが自分らしく楽しめるプログラムが登場。初開催となる「ユニバーサル・クリスマス・フード・フェスティバル」では、キャラクターモチーフの多彩なクリスマスメニューや、冬にうれしい温かいグルメなどを食べ歩きしたりと、思い思いのスタイルでクリスマス体験ができる。

そのほか、新登場のクリスマス・ナイト・ショー「ライト・アップ・ザ・ナイト ～クリスマス・セレブレーション～」や、クリスマス衣装のミニオン、スヌーピー、エルモ、ハローキティのスペシャル・グリーティングなども開催される。

□USJ「ユニバーサル・クリスマス・ジョイ」のページ

USJ「NO LIMIT! カウントダウン 2026」

開催期間：12月31日19時～2026年1月1日21時

場所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（大阪府大阪市）

NO LIMIT! カウントダウン 2026

一年分のパークの熱狂を最大26時間にわたって遊び尽くせるスペシャルイベント「NO LIMIT! カウントダウン 2026」が12月31日に開催される。

カウントダウン当日は、年越しの瞬間に約4,000発の超豪華花火が夜空を彩る「カウントダウン・モーメント」や、一夜限りの超豪華「カウントダウン・スペシャル・ステージ」が登場。

さらに、大晦日から元日の夜まで最大26時間、パークの人気ライドやショーを体験できる「26時間遊び放題」や、パークの仲間たちが和装姿で新年を祝う「ニューイヤー・グリーティング」などが用意され、この日だけの超一体感に包まれながら一生の思い出になる2025年の締めくくりと新年の幕開けを楽しめる。

□USJ「NO LIMIT! カウントダウン 2026」のページ

ムーミン谷のクリスマス

開催期間：11月1日～12月25日

場所：ムーミンバレーパーク（埼玉県飯能市）

ムーミン谷のクリスマス

ムーミンバレーパーク開業6年目にして初のクリスマスイベントが開催。12月6日からは人工造雪機を使った「ゆきあそびエリア」が登場するなど、ムーミンの物語と相性抜群な雪の世界とイルミネーションを楽しめる。

パーク内ではクリスマスデコレーションに加え、昼間は雪に触れて遊べる体験、夜はパーク全体を彩るライトアップと、大切な人と特別な時間を過ごすことができる。

また、イベントを彩るこの季節限定のメニューやグッズも充実。もちろん、冬の定番アクティビティである「ムーミン谷のスケートリンク on The LAKE」といった冬ならではの体験もできる。

□ムーミンバレーパーク「ムーミン谷のクリスマス」のページ

ホグワーツ・イン・ザ・スノー

開催期間：11月8日～2026年1月12日

場所：ワーナー ブラザース スタジオ ツアー東京（東京都練馬区）

ホグワーツ・イン・ザ・スノー

昨年日本初開催されたクリスマスシーズン限定の特別企画「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」が2026年1月12日まで期間限定で開催される。

「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」は、ハリーがホグワーツで体験したクリスマスをテーマとした特別企画。華やかに装飾された大広間や、雪に覆われたホグワーツ城の模型など、クリスマスのぬくもりに満ちた演出を楽しめる。

ホグワーツの象徴ともいえる大広間には、煌めくオーナメントで装飾された高さ5mを超えるツリーに加え、テーブルにはクリスマスのご馳走やプレゼントも。ハリーが初めて大広間に足を踏み入れた瞬間のような、驚きと感動のシーンを体験できる。

□ワーナー ブラザース スタジオ ツアー東京「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」のページ

大カプコン展 ―世界を魅了するゲームクリエイション

開催期間：12月20日～2026年2月22日

場所：CREATIVE MUSEUM TOKYO（東京都中央区京橋）

チケット料金（当日券）：一般 2,900円、高校・大学・専門生 2,000円、小中学生 1,000円

大カプコン展 ―世界を魅了するゲームクリエイション

大阪、名古屋、鳥取会場での巡回を経ていよいよ東京で開催される「大カプコン展」。東京会場では新たに「ロックマンX」、「ブレス オブ ファイア」、「ヴァンパイア」など様々なタイトルの貴重な手描きラフスケッチも公開される。

さらに、新発売されるグッズや、展覧会場の同フロアに併設されているカフェでは、期間限定コラボメニューも用意される。

□「大カプコン展 ―世界を魅了するゲームクリエイション」のページ

ジョイポリス×モンスターストライク STRIKER FESTIVAL

開催期間：12月26日～2026年2月23日

場所：東京ジョイポリス（東京都港区台場）

ジョイポリスと、MIXIのスマホ向けひっぱりハンティングRPG「モンスターストライク（モンスト）」の初コラボイベントが12月26日から2026年2月23日まで開催される。

本イベントでは、イベント限定の描き下ろし「立ち絵イラスト」と「SDイラスト」が登場するなど、「モンスト」ファンに向けた多様なコラボコンテンツが展開される。

また、オリジナルグッズの販売やコラボカフェ「モンソニ！」によるデジタルライブ上映など、東京ジョイポリスならではの企画を通じて、「モンスト」の世界観を楽しむことができる。

□「ジョイポリス×モンスターストライク STRIKER FESTIVAL」のページ

レゴランド「キッズ・カウントダウン & ハッピーニューイヤー 2026」

開催期間：12月31日～2026年1月12日

場所：レゴランド・ジャパン・リゾート（愛知県名古屋）

キッズ・カウントダウン & ハッピーニューイヤー 2026

レゴランド・ジャパン・リゾートでは、大晦日18時に合わせ、“子どもと家族のためのカウントダウン”スペシャルショーを開催。一足早い“キッズ新年”をみんなで一緒に迎える。

また2026年1月1日からは、家族でお正月気分を満喫できるコンテンツが多数登場。約28,000個のレゴブロックを使用した干支のモザイクアートや、レゴブロックの門松など、レゴランドならではのお正月風景が広がる。

そのほか、絵馬体験や年賀状づくりのワークショップなど、日本の文化に触れながら楽しめる遊びも用意される。

□レゴランド・ジャパン・リゾート「キッズ・カウントダウン & ハッピーニューイヤー 2026」のページ

