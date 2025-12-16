『H×H』新作ゲーム来年2月18日に配信 本日開幕『ジャンプフェスタ』ブースで企画展開
アニメ『HUNTER×HUNTER』（ハンター×ハンター）の新作スマートフォン向けゲーム『HUNTER×HUNTER NEN×SURVIVOR』が、2026年2月18日に世界同時リリースされることが発表された。本日20日より事前登録の受付がスタートした。
【画像】ジャンフェスで配布される『HUNTER×HUNTER』ステッカー
同ゲームは、『HUNTER×HUNTER』初のサバイバルローグライトで、個性豊かなキャラクターを操作し、迫りくる大量の敵と戦い抜くアクションゲーム。シンプルな操作で幅広い層が楽しめる一方、パーティー編成や様々なスキルの組み合わせによって戦略的な判断が求められる、奥深い設計になっている。また、ボスバトルでは多彩なギミックを取り入れた演出により、『HUNTER×HUNTER』らしい緊張感あふれる戦闘を表現している。
なお、本日20日、21日開催の「ジャンプフェスタ2026」のネンサバブース内にて、事前登録開始にあたって特別なノベルティがもらえるキャンペーンを開催。ゲーム『HUNTER×HUNTER NEN×SURVIVOR』公式X・公式インスタグラムをフォローでランダムステッカー（全12種）をそれぞれ1枚ずつ配布される。さらに、ハッシュタグ「#ジャンプフェスタ」「#ネンサバ」をつけてXまたはインスタグラムにブースの写真を投稿した人には追加でもう1枚ステッカーが配布される。
1998年に連載がスタートした『HUNTER×HUNTER』は、主人公の少年ゴンが、親友キルアら仲間たちと旅に出る冒険ファンタジー。現在、未開の大陸への渡航を目指す船の中で、クラピカや幻影旅団のメンバーなど各キャラクターたちの思惑がぶつかり合う「暗黒大陸編」（王位継承編）が描かれている。コミックスのシリーズ累計発行部数（デジタル版含む）は8400万部を突破している。
なお、2022年12月26日発売号に掲載された第400話を最後に週刊連載が終了したが、2024年10月7日発売号より最新話（401話〜）が毎週掲載。しかし、12月16日発売の『週刊少年ジャンプ』新年3号より再び掲載されないことが同月9日に告知された。
