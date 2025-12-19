¡Î¿¼ÁØ£Î£Å£×£Ó¡Ï¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Î¹ñÌ±ÂÐÏÃ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢Ê¼Æ¬¿µ¼£»á¡Ö¹ñ³°¸þ¤±¤Ë¶¯¹Å»ÑÀª¤ò±é½Ð¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÐÀî°ìÍÎ»á¤ÈËÉ±Ò¾ÊËÉ±Ò¸¦µæ½ê¤ÎÊ¼Æ¬¿µ¼£¸¦µæ´´»ö¡¢·Ä±þÂç¤ÎÄá²¬Ï©¿Í¶µ¼ø¤¬£±£¹Æü¡¢£Â£ÓÆü¥Æ¥ì¤Î¡Ö¿¼ÁØ£Î£Å£×£Ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬¹Ô¤Ã¤¿Ç¯Ëö¹±Îã¤Î¹ñÌ±ÂÐÏÃ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯Î¬¤Ë´Ø¤¹¤ë¥×¡¼¥Á¥ó»á¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÐÀî»á¤Ï¡Ö¹ñÌ±¤ËÂÐ¤·¡¢¤Þ¤ÀÀï¤¤¤ÏÂ³¤¯¤È¤Î³Ð¸ç¤òµá¤á¤¿¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Ê¼Æ¬»á¤Ï¡¢ÏÂÊ¿¸ò¾Ä¤òÍÍø¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¹ñ³°¸þ¤±¤Ë¶¯¹Å»ÑÀª¤ò±é½Ð¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£Äá²¬»á¤Ï¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ØÆ³¼Ô¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È¤ÎÁÀ¤¤¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
