¥Æ¥ìÅì¤Î¥É¥é¥Þ¡Øº§³è¥Ð¥È¥ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É37¡Ù(2026Ç¯1·î9Æü¥¹¥¿¡¼¥È Ëè½µ¶âÍË24:12¡Á24:42)¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Øº§³è¥Ð¥È¥ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É37¡Ù
¡û¶Í»³Îú¡¦ºç¸¶°ê·Ã¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½
ÀÖÌÚ¥æ¥«¤Î¸µ¥«¥ì¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¼ÒÄ¹¡¦¹õºê¥¿¥«¥·Ìò¤Ë¶Í»³Îú¡¢ÀÖÌÚ¡¦ÀÄÅç¤Î¿¦¾ì¤Î¸åÇÚ¡¦ÊÌÉÜ¼Ó¹áÌò¤Ë»ÖÅÄ²»¡¹¡¢Æ±¤¸¤¯¿¦¾ì¤ÎÆ±Î½¡¦ÀÐ¹õ¥ê¥¨Ìò¤Ëº´Æ£¥ß¥±¡¼¥éÏÁ»Ò¡¢ÀÄÅç¤¬·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Ç½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÃÏÊý¸øÌ³°÷¡¦ÆâÅÄÏÂ¼ùÌò¤Ë¸ÍÄÍ½ãµ®¡¢ÀÖÌÚ¤Î¼Â²È¡¦µÜºê¤«¤é±ó³Ö¹¶·â(¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼)¤ò¤«¤±Â³¤±¤ëÀÖÌÚ¥æ¥«¤ÎÊì¡¦ÀÖÌÚË§¹¾Ìò¤Ëºç¸¶°ê·Ã¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡û¶Í»³Îú
¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡£¸¶ºî¤òÆÉ¤ß»Ï¤á¤ë¤Èµ¤¤Å¤±¤ÐºÇ¸å¤Þ¤ÇË×Æ¬¤·¡¢²¿ÅÙ¤â¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éËÜºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸ÄÀË¤«¤ÊÌò¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ëÃæ¤Ç¥¿¥«¥·¤ÏÀÖÌÚ¤Î¸µ¥«¥ì¤È¤¤¤¦Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ç¤¹¡£Êª»ö¤òÐíâ×¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢·ëº§¤Ë¤Ï¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¡£ÉâÀ¤Î¥¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¼Â¤Ï¤È¤Æ¤â¿Í´Ö¤Ý¤¤¿Í¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÊÌ¤ì¤¿¤¢¤È¤âÀÖÌÚ¤òÌÌÇò¤¤Â¸ºß¤À¤È´¶¤¸Â³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÆ²ñ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÊª¸ì¤òÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë¤«¤²ó¤·¡¢ÀÖÌÚ¤òÂ¸Ê¬¤Ë¿¶¤ê²ó¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û»ÖÅÄ²»¡¹
¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡¢¤Þ¤ºÂêÌ¾¤Ë¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸27ºÐ¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤Î¥ê¥¢¥ë´¶¾ð¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ò¼«Á³¤Ë½Å¤Í¤é¤ì¤½¤¦¤À¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢Åù¿ÈÂç¤Î½÷À¤Î·ëº§´Ñ¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¥á¥Ç¥£¡¼Í×ÁÇ¤âÀäÌ¯¤Ë¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ìµ¤¤ËÀ¤³¦´Ñ¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¶¦´¶¤·¤Æ¡¢»þ¤Ë¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤â¤¼¤Ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ûº´Æ£¥ß¥±¡¼¥éÏÁ»Ò
ÀÐ¹õ¥ê¥¨Ìò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¤Þ¤ººîÉÊ¤½¤Î¤â¤Î¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤È¡¢ÀÐ¹õ¥ê¥¨¤È¤¤¤¦Ìò¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ë¶¯¤¯¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç°¦¤é¤·¤¤Â¸ºß¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ê¥¨¤¬½ù¡¹¤ËË½¤ì½Ð¤·...¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬ÊÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¼¡¤Ï²¿¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«´üÂÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¥ã¥é¤Ç¡¢°ìµ¤¤Ë¿¶¤êÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤¬¼«Ê¬¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê±é¤¸¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹! ¸¶ºî4´¬¤ÎÉ½»æ¤Ç¡¢¥ê¥¨¤¬¼êÜØÃÆ¤ò¸ý¤Ë¤¯¤ï¤¨¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¾ÝÄ§Åª¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤ÄË½¤ì½Ð¤¹¤Î¤«¡×¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î´¶³Ð¤ò¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡û¸ÍÄÍ½ãµ®
ËÍ¤¬±é¤¸¤ëÆâÅÄ¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤ÏÉáÄÌ¤Ë¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¿¿¤ÃÄ¾¤°À¸¤¤Æ¤¤¿·ë²Ì¡¢Îø°¦ÊÐº¹ÃÍ0ÃË¤Ç¤¹¡£º§³è¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Îø°¦¤Ë¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤ËÌ¿¤¬¤±¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¹Ô¤¯»Ñ¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦ËÜµ¤¤Ç¤¹¡£ËÜµ¤¤À¤«¤é¤³¤½½ýÉÕ¤¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£ÆâÅÄ¤ÎÄìÃÎ¤ì¤ÌÊ¬¤«¤ê¤Å¤é¤¤Ì¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÆâÅÄ¼«¿È¤ËÊ¬¤«¤é¤»¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¹Ô¤Ãå¤¯Àè¤Ë¤Ï¤¤Ã¤È¿´¤ËÀ÷¤ß¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡ûºç¸¶°ê·Ã
Ãö·§¤³¤È¤ê¤µ¤ó¤Î¸¶ºî¤ÏÆÉ¤ó¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤Î¤ªÌ¾Á°¤ò»Ç¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤½¤¦! ¤È¶½Ì£¤¬¤¢¤ê´î¤ó¤Ç¼õ¤±¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤¿¤é¡Ä¡Ä¤·¤Ã¤«¤êµÜºêÊÛ!! ¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¾Ð¡¡¥í¡¼¥µ¤µ¤ó¤È¤Ï½éÂÐÌÌ¤Ç¤Î¿Æ»Ò¼Çµï¡£¤Ç¤â½éÂÐÌÌ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢²¿¤È¤â¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ç²¹¤«¤Ê¶õµ¤´¶¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¹¤°¤ËÂÇ¤Á²ò¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡¼!! ²þ¤á¤Æ¡Ä¤³¤Î¥É¥é¥Þ¡¢ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤À¤«¡¢¥¦¥½¤Î¤è¤¦¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ë¤ß¤ó¤Ê¾¯¤Ê¤«¤é¤º¿´¤Î¥¹¥ß¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¥È¤È¤«¡¢¥Ý¥í¥Ý¥í¥Ã¤È»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤ë¤«¤â! ¥ª¥ó¥¨¥¢¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹! ÀäÂÐ¡¢ÌÌÇò¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è!!
(C)¡Öº§³è¥Ð¥È¥ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É37¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
ÀÖÌÚ¥æ¥«(²ÃÆ£¥í¡¼¥µ)¡¢37ºÐÆÈ¿È¡£Èþ¿Í¤ò¼«Éé¤¹¤ëÈà½÷¤¬¡¢¡Ö¤³¤³¤¤¤é¤Ç·ëº§¤·¤Æ¤ä¤ë¤«¡×¤È¾å¤«¤éÌÜÀþ¤ÇÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¾ì½ê¡£¤½¤³¤Ï¡¢ÍýÁÛ¤ä¾ò·ï¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤ë¡¢ÍßË¾¤à¤¤À¤·¤Î¡Öº§³è¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÀï¾ì¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯37ºÐ¡¢º§³èÎò8Ç¯¤Î¤³¤¸¤é¤»ÍýÏÀÇÉ¡¦ÀÄÅçÃÒ·Ã»Ò(Ê¡ÅÄËãµ®)¡£ ÍýÁÛ¡á¥Ï¥¤¥¹¥Ú¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¡È´ª°ã¤¤¡É¤ÎÀÖÌÚ¤È¡¢¸½¼Â(°ÂÄê)¤ò¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡ÈÍý¶þ¡É¤ÎÀÄÅç¡£ ¿å¤ÈÌý¤ÎÆó¿Í¤¬¡¢¸ß¤¤¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤¼¤«Àï¾ì¤Ç¶¦Æ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä!? ¼¡¡¹¤È¸½¤ì¤ë¡È¥¯¥»¶¯¡É¤ÊÃË¤¿¤Á¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢ÍÆ¼Ï¤Ê¤¯ÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¥¢¥é¥Õ¥©¡¼½÷»Ò¤Îº§³è¤Î¸½¼Â¤Ë¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤¬¡¢Àï¤¤¤Î²Ì¤Æ¤Ë¸«¤Ä¤±¤ë¹¬¤»¤Ê·ëº§¤Î¤½¤ÎÀè¤È¤Ï¡½¡½? ¡È°Àï¶ìÆ®! Ì¿¤¬¤±¤Îº§³è¥Ð¥È¥ë¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡É¤¬¤Ä¤¤¤Ë³«Ëë!
