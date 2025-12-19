¥·¥çー¥á¤Î¥Û¥ê¥Çー¤Ë½Ð²ñ¤¦♡¶»¸µ¤Çµ±¤¯¥¿¥ê¥¹¥Þ¥ó¥Ú¥ó¥À¥ó¥È
¸¸ÁÛÅª¤Ê¥Ñ¥ê¤Î³¹³Ñ¤òÉñÂæ¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡¢¥·¥çー¥á¤Î¥Û¥ê¥Çー¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ÖCatch me in PARIS¡×¡£Hide and seek(¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü)¤Î¤è¤¦¤Ë¸½¤ì¤ë¥¸¥å¥¨¥êー¤Ï¡¢¶»¸µ¤òÈþ¤·¤¯ºÌ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿È¤ËÃå¤±¤ë¿Í¤Ë¹¬±¿¤ä°¦¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡È¥¿¥ê¥¹¥Þ¥ó(¤ª¼é¤ê)¡É¤È¤·¤Æ¤Î°ÕÌ£¤ò½É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò»ü¤·¤à¤´Ë«Èþ¤È¤·¤Æ¤âÁª¤Ó¤¿¤¤¡¢ÆÃÊÌ¤Êµ¨Àá¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÁÛ¤¤¤òÂ÷¤¹¥¿¥ê¥¹¥Þ¥ó¥Ú¥ó¥À¥ó¥È
¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤Ï¸Å¤¯¤«¤é¡¢¹¬±¿¤ä°¦¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¤ª¼é¤ê¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥çー¥á¤Î¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤â¤Þ¤¿¡¢¿È¤ËÃå¤±¤ë¤¿¤Ó¤ËÂ£¤ë¿Í¤Î²¹¤«¤Ê¿´¤ä¡¢ÂçÀÚ¤Êµ²±¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¡£
¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤ËÂ£¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´¶¼Õ¤ä¿¼¤¤°¦¾ð¤òÀÅ¤«¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ³Î¤«¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Àã¤¬Éñ¤¦¥ô¥¡¥ó¥Éー¥à¹¾ì¤Î¾ð·Ê¤ò»×¤ï¤»¤ëµ±¤¤¬¡¢Æü¾ï¤ÎÁõ¤¤¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤ËâË¡¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡£
°ËÆ£Åí¡¹¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡ÖRosem¡×¤Î2025¥Û¥ê¥Çー¥é¥ó¥¸¥§¥êー¤ÇÆÃÊÌ¤ÊÌë¤ò♡
°ÕÌ£¤ÇÁª¤Ö3¤Ä¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¡Ö¥Óー ¥É¥¥ ¥·¥çー¥á¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¹¬¤»¤ò±¿¤Ö¾ÝÄ§¤È¤µ¤ì¤ë¥ß¥Ä¥Ð¥Á¤ä¥Ï¥Ë¥«¥à¥â¥Áー¥Õ¤¬ÆÃÄ§¡£
ÃÎÅª¤Ç°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¡¢¹¬Ê¡¤Ø¤Î´ê¤¤¤ò¶»¸µ¤Ë½É¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ê¥¢¥ó¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡Èå«¡É¤ò°ÕÌ£¤·¡¢¥¯¥í¥¹¥â¥Áー¥Õ¤¬ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤ä¿¼¤¤°¦¾ð¤òÉ½¸½¡£
¡Ö¥¸¥ç¥¼¥Õ¥£ー¥Ì¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊV»ú¥é¥¤¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢Í¥²í¤µ¤ÈÀöÎý¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿µ±¤¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤é¤·¤¤µ±¤¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ
¿È¤ËÃå¤±¤ë¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤ä´ê¤¤¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥·¥çー¥á¤Î¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬»ý¤Ä°ÕÌ£¹ç¤¤¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¤ÏÃ±¤Ê¤ëÁõ¿È¶ñ¤òÄ¶¤¨¡¢¿´¤ò»Ù¤¨¤ë¤ª¼é¤ê¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Û¥ê¥Çー¤Î¤¤é¤á¤¯»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥Ñ¥ê¤ÎËâË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö
¥Û¥ê¥Çー¤Î¶»¸µ¤Ë¥Ñ¥ê¤ÎËâË¡¤ò
¥·¥çー¥á¤Î¥Û¥ê¥Çー¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ÖCatch me in PARIS¡×¤¬ÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢¶»¸µ¤ÇÀÅ¤«¤Ëµ±¤Â³¤±¤ë¥¿¥ê¥¹¥Þ¥ó¥¸¥å¥¨¥êー¤ÎÊª¸ì¡£
ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤Ï¿·¤¿¤Ê°ìÇ¯¤Ø¤Î´õË¾¤òÂ÷¤¹Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿È¤ËÃå¤±¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Æü¾ï¤ò¾¯¤·ÆÃÊÌ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥·¥çー¥á¤Îµ±¤¤ò¡¢¤³¤Îµ¨Àá¤Ë¤¼¤Ò´¶¤¸¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤♡