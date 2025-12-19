フジテレビ「酒のツマミになる話」が１９日、最終回を迎えた。

２０２１年にスタートし松本人志が司会を務めた「人志松本の酒のツマミになる話」を、２０２４年２月から千鳥・大悟が司会を引き継いだ。

総集編が放送され、エンドロールではナレーションで４年９カ月、計２１８回の放送だったとし、「金曜夜のお酒のおともにしていただいた視聴者の皆さま、ＴＶｅｒで応援してくださった皆さま、本当にありがとうございました」と伝えた。

ＢＧＭはＴｏｓｈｌがギターを弾きながら歌う「チキンライス」だった。

ネットでも「チキンライス」が話題となり、「最後チキンライスは泣ける」「最後のトシ？のチキンライスめっちゃいい」「チキンライスがせめてもの意思表明、だったのかな…」「エンディングがチキンライスだったのはスタッフさんの意地を感じました」「チキンライスが精一杯の松ちゃん要素だった」「チキンライスは流していいのか？」「うわ、チキンライス締め」「これが答えか」「松ちゃんに対して何かしらのメッセージか？」と反応する投稿が集まった。