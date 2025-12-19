¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¤ÎÈï³²ÁÛÄê¸«Ä¾¤·¡¢»à¼Ô£±Ëü£¸£°£°£°¿Í¡ÖÈ¾¸º¡×ÌÜÉ¸ÆÏ¤«¤º¡Ä¡Ö¼«Ê¬¤´¤È¡×¤È¤·¤Æ¼«¤é¤ÎÌ¿¼é¤ëÉ¬Í×
¡¡¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¡Ê£Í¡Ë£·µé¤Î¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤ÎÃæ±ûËÉºÒ²ñµÄ¤Îºî¶ÈÉô²ñ¡Ê¼çºº¡¦ÁýÅÄ´²Ìé¸µÁíÌ³Áê¡Ë¤Ï£±£¹Æü¡¢¿·¤¿¤ÊÈï³²ÁÛÄê¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Êó¹ð½ñ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡»à¼Ô¤ÏºÇÂç£±Ëü£¸£°£°£°¿Í¡¢·úÊª¤ÎÁ´²õ¡¦¾Æ¼º¤ÏÆ±Ìó£´£°ËüÅï¤Ç¡¢£±£²Ç¯Á°¤ÎÁ°²óÁÛÄê¤è¤ê£²¡Á£³³ä¸º¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤ª¤ª¤à¤ÍÈ¾¸º¡×¤È¤·¤¿¸ººÒÌÜÉ¸¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡À¯ÉÜ¤ÏÁ°²óÁÛÄê¡Ê»à¼ÔÌó£²Ëü£³£°£°£°¿Í¡¢Á´²õ¡¦¾Æ¼ºÌó£¶£±ËüÅï¡Ë¤ò¼õ¤±¡¢£²£°£±£´Ç¯¤Ë¡Ö¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¶ÛµÞÂÐºö¿ä¿Ê´ðËÜ·×²è¡×¤òºöÄê¡Ê£±£µÇ¯²þÄê¡Ë¡£º£¸å£±£°Ç¯´Ö¤Ç»à¼Ô¿ô¤ÈÁ´²õ¡¦¾Æ¼ºÅï¿ô¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö¤ª¤ª¤à¤ÍÈ¾¸º¤µ¤»¤ë¡×¤È¤Î¸ººÒÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¡¢·úÊª¤ÎÂÑ¿Ì²½¤äÌÚÂ¤½»ÂðÌ©½¸ÃÏ°è¤Î²ò¾Ã¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£·×²èºöÄê¤«¤é£±£°Ç¯¤¿¤Á¡¢ºÇ¿·¤Î¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÈï³²ÁÛÄê¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¿Ì¤Ï¿Ì¸»¤¬°Û¤Ê¤ë£±£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÀßÄê¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢Èï³²¤¬¿ÓÂç¤Ç¼óÅÔµ¡Ç½¤ËºÇ¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¡ÖÅÔ¿´ÆîÉôÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¡×¡Ê£Í£·¡¦£³¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢µ¨Àá¡¦»þ´ÖÊÌ¤ÎÈï³²ÁÛÄê¤ò»»½Ð¤·¤¿¡£
¡¡»à¼Ô¿ô¤ÈÁ´²õ¡¦¾Æ¼ºÅï¿ô¤¬ºÇÂç¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÅß¤ÎÍ¼Êý¤ÇÉ÷Â®£¸¥á¡¼¥È¥ë¤Î¾ì¹ç¡£»à¼Ô¤Ï£±Ëü£¸£°£°£°¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢²ÐºÒ¤¬£³Ê¬¤Î£²¡Ê£±Ëü£²£°£°£°¿Í¡Ë¤òÀê¤á¤¿¡£Á´²õ¡¦¾Æ¼º¤ÎÆâÌõ¤Ï¡¢ÍÉ¤ì¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÁ´²õ¤¬Ìó£±£³ËüÅï¡¢¾Æ¼º¤¬Ìó£²£·ËüÅï¡£
¡¡¸ººÒÌÜÉ¸¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿Í×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Èï³²¤ËÁø¤¦¿Í¸ý¤¬Á°²ó¤è¤êÁý¤¨¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢²È¶ñ¤Î¸ÇÄêÎ¨¤¬ÌÜÉ¸¤Î£¶£µ¡ó¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤ëÌó£³£¶¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤Ê¤É¡¢¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤ÂÐºö¤â¤¢¤ë¤¿¤á¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ÐºÑÈï³²¤ÏÌó£¸£³Ãû±ß¡Ê»ñ»ºÌó£´£µÃû±ß¡¢·ÐºÑ³èÆ°Ìó£³£¸Ãû±ß¡Ë¤Ç¡¢Á°²ó¤ÎÌó£¹£µÃû±ß¤è¤ê¸º¾¯¤·¤¿¡£
¡¡Êó¹ð½ñ¤Ï¡¢¹ñÌ±¡¢´ë¶È¡¢ÃÏ°è¡¢¹ÔÀ¯¤¬¤È¤â¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ËÅ¾´¹¤·¡¢¹ñÌ±°ì¿Í°ì¿Í¤¬¡Ö¼«Ê¬¤´¤È¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¼«¤é¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£À¯ÉÜ¤ÏÊó¹ð½ñ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¿ä¿Ê´ðËÜ·×²è¤ò¸«Ä¾¤¹Êý¿Ë¡£
¡ÖÌÚÌ©¡×²ÐºÒ·üÇ°¡Ä¡Ö´¶ÅÅ¥Ö¥ì¡¼¥«¡¼¡×¿ä¾©
¡¡¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¤Ç¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÎÌÚÂ¤½»ÂðÌ©½¸¡ÊÌÚÌ©¡ËÃÏ°è¤Ê¤É¤ÇÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¼£ÂÎ¤äÀ¯ÉÜ¤ÏÉÔÇ³²½ÂÐºö¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½»Ì±¤Ë¤â¡Ö´¶¿Ì¥Ö¥ì¡¼¥«¡¼¡×ÀßÃÖ¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅìµþÅÔ¹ÓÀî¶è¹ÓÀî£¶ÃúÌÜ¤Ï¸Å¤¤ÌÚÂ¤²È²°¤¬¸®¤òÏ¢¤Í¡¢¼Ö¤âÄÌ¤ì¤Ê¤¤ºÙ¤¤Ï©ÃÏ¤¬¹Ô¤¸ò¤¦¡£½»Âð¤¬ÅÝ²õ¡¦±ä¾Æ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¾Ã²Ð³èÆ°¤âÆñ¤·¤¤¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢ÅÔ¤¬£²£°£²£²Ç¯¤Ë¸øÉ½¤·¤¿³ÆÃÏ¤ÎÃÏ¿Ì´í¸±ÅÙ¤ÎÉ¾²Á¤ÇºÇ¤â´í¸±ÅÙ¤¬¹â¤¤ÃÏÅÀ¤È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡½»Ì±¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡Ö¹ÓÀî¸Þ¡¦Ï»ÃúÌÜËÉºÒ¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î²ñ¡×¤Ï¡¢ÈòÆñ·ÐÏ©¤ä¾Ã²ÐÀßÈ÷¤ò¤Þ¤È¤á¤¿ÃÏ¿Þ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÃÏ°è¤ÎËÉºÒÎÏ¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤ë¡£À¾Èøµª»Ò²ñÄ¹¤Ïº£²ó¤ÎÁÛÄê¤Ë¡¢¡Ö²þ¤á¤ÆÌÚÌ©ÃÏ°è¤ÎÉÝ¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡£²ÐºÒ¤ØÈ÷¤¨¤ë°Õ¼±¤ò¶¯¤¯»ý¤Á¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÁÛÄê¤Ç¤Ï¡¢Èï³²¤¬ºÇÂç¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤Î¾ì¹ç¡¢»à¼Ô¡¢·úÊªÈï³²¤È¤â¤Ë²ÐºÒ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤¬£·³ä¤Û¤É¤òÀê¤á¤ë¡£ÅÔ¤ÏÌÚÌ©ÃÏ°èÂÐºö¤È¤·¤Æ±ä¾Æ¤ò¼×ÃÇ¤¹¤ë¸ø±à¤äÆ»Ï©¤ÎÀ°È÷¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÅÔÆâ¤ÎÌÚÌ©ÃÏ°è¤Ï²ò¾Ã¤¬¿Ê¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢º£Ç¯£³·î»þÅÀ¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à£±£µ£°£°¸ÄÊ¬¤ËÁêÅö¤¹¤ë£·£±£°£°¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Êó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÅÅµ¤²ÐºÒ¤ÎËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¡¢ÍÉ¤ì¤ò´¶ÃÎ¤¹¤ë¤ÈÅÅµ¤¤ò¼«Æ°¼×ÃÇ¤¹¤ë´¶¿Ì¥Ö¥ì¡¼¥«¡¼¤ÎÀßÃÖ¤ò¿ä¾©¤·¡¢ÀßÃÖÎ¨¤¬£±£°£°¡ó¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¾Æ¼ºÅï¿ô¤ò£·£²¡ó¸º¤é¤»¤ë¤È¤Î»î»»¤â¼¨¤·¤¿¡£Ê¬ÅÅÈ×¤ä¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢°Â¤¤À½ÉÊ¤Ç¤Ï¿ôÀé±ß¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Æâ³ÕÉÜ¤ÎºòÇ¯ÅÙ¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¼óÅÔ·÷¤ÎÀßÃÖÎ¨¤Ï£²£°¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£°ìÉô¼«¼£ÂÎ¤¬¹âÎð¼ÔÀ¤ÂÓ¤é¤ËÌµ½þÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢À¯ÉÜ¤âº£Ç¯ÅÙ¤«¤éÌÚÌ©ÃÏ°è¤òÊú¤¨¤ë¼«¼£ÂÎ¤ËÀßÃÖÈñ¤òÊä½õ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¡¢ÉáµÚ¤ò¿Þ¤ë¡£
£Ó£Î£Ó¡¦À¸À®£Á£É¡¢¥Ç¥Þ³È»¶¥ê¥¹¥¯¡ÄÀ¯ÉÜ¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¥«¥®
¡¡Êó¹ð½ñ¤Ë¤Ï¡¢£Ó£Î£Ó¤äÀ¸À®£Á£É¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤ÎÉáµÚ¤Ç¶¼°Ò¤¬Áý¤¹¥Ç¥Þ³È»¶¤Î¥ê¥¹¥¯¤äÂÐºö¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡À¸À®£Á£É¤ÇºîÀ®¤µ¤ì¤¿µõµ¶¤ÎÈï³²¼Ì¿¿¤ä¡¢ÉÔ°Â¤ò¤¢¤ª¤ë¥Ç¥Þ¤¬£Ó£Î£Ó¾å¤ËÂçÎÌ¤ËÈ¯À¸¡¦³È»¶¤·¤Æ¡¢±ß³ê¤ÊÈòÆñ¤äµßÌ¿³èÆ°¤Ë»Ù¾ã¤¬À¸¤¸¡¢¿©ÎÁ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤Ê¤É¤¬µ¯¤³¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡£³¤³°¤Ë¥Ç¥Þ¤¬¹¤Þ¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ´ë¶È¡¦·ÐºÑ¤Î¿®ÍÑ¤¬Äã²¼¤·¡¢Åê»ñ¤ä·ÐºÑ¤Ë°±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Þ¤Î³È»¶¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢¹ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¤ÏºÒ³²È¯À¸½é´ü¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤ËÈï³²¾ðÊó¤ä°Â¿´¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¡£¹ñÌ±°ì¿Í°ì¿Í¤â¾ðÊó¤Î¿¿µ¶¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÎÏ¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¡×¤Î¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¢¡¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¡á¼óÅÔ·÷¤ä¤½¤Î¼þÊÕ¤Çµ¯¤³¤ë£Í£·¡Á£¸µéÃÏ¿Ì¤ÎÁí¾Î¡£À¯ÉÜ¤ÎÃÏ¿ÌÄ´ºº¸¦µæ¿ä¿ÊËÜÉô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æî´ØÅì¤ÎÄ¾²¼¤Ç£Í£·ÄøÅÙ¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë³ÎÎ¨¤Ï¡¢º£¸å£³£°Ç¯´Ö¤Ç£·£°¡óÄøÅÙ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£