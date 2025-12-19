¡Ú¥Æ¥Ë¥¹Â®Êó¡Û Next Gen ATP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º Âè3Æü ¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë ¥Ö¥í¥¯¥¹ vs ¥Ç¥£¥Î ¥×¥ê¥º¥ß¥Ã¥Á
Next Gen ATP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º
Âç²ñ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î17Æü～2025Ç¯12·î20Æü
³«ºÅÃÏ¡§¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ ¥¸¥Ã¥À
¥³ー¥È¡§¥Ïー¥É¡Ê¼¼Æâ¡Ë
·ë²Ì¡§[¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë ¥Ö¥í¥¯¥¹] 3 - 1 [¥Ç¥£¥Î ¥×¥ê¥º¥ß¥Ã¥Á]
¡¡Next Gen ATP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥ºÂè3Æü¤¬¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ ¥¸¥Ã¥À¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë ¥Ö¥í¥¯¥¹¤È¥Ç¥£¥Î ¥×¥ê¥º¥ß¥Ã¥Á¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë ¥Ö¥í¥¯¥¹¤¬4-3¤ÇÀè¼è¡£Âè2¥»¥Ã¥È¤Ï¥Ç¥£¥Î ¥×¥ê¥º¥ß¥Ã¥Á¤¬4-2¤ÇÃ¥¤¤ÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢Âè3¥»¥Ã¥È¤Ï¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë ¥Ö¥í¥¯¥¹¤¬4-2¤ÇÀ©¤¹¤ë¡£Âè4¥»¥Ã¥È¤â¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë ¥Ö¥í¥¯¥¹¤¬4-0¤ÇÀ©¤·¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë ¥Ö¥í¥¯¥¹¤¬¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È3ÂÐ1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
2025-12-19 23:22:11 ¹¹¿·