Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤¬¡ÈÁö¤ë¥Ç¥£¥¹¥³¡É¤Ë¡¡ÂçÀ¹¶·¤Î¼ÖÆâ¡¢DJ KOO¤â¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¤·¤¿¤Í¡ª¡×
¡¡19Æü¡¢JRÅì³¤¡¢DJ KOO¡¢¥Þ¥Ï¥é¥¸¥ãÏ»ËÜÌÚ¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¡Ø¿·´´Àþ¥Ç¥£¥¹¥³¥«¡¼¡Ù¤¬Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£DJ³èÆ°45¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿DJ KOO¤È¡¢¥Þ¥Ï¥é¥¸¥ãÏ»ËÜÌÚ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉDJ¡¦DJ BOSS¤È¤¤¤¦¡¢¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¡¦ÎáÏÂ¤Î¥Ç¥£¥¹¥³¥·¡¼¥ó¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿2¿Í¤ò·Þ¤¨¡¢¿·´´Àþ¤Î¼ÖÆâ¤¬°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥Ç¥£¥¹¥³¶õ´Ö¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ªÎ©¤ÁÂæ¤âÅÐ¾ì¡ª¡Ø¿·´´Àþ¥Ç¥£¥¹¥³¥«¡¼¡Ù¼ÖÆâ¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¤³¤Î´ë²è¤Ï¡¢JRÅì³¤¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ØÅì³¤Æ»¿·´´Àþ ÂßÀÚ¼ÖÎ¾¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡Ù¤ò³èÍÑ¤·¡¢Åìµþ¤«¤é¿·Âçºå¤Þ¤Ç¤Î¼ÖÆâ¤òÉñÂæ¤Ë¼Â»Ü¡£80Ç¯Âå¤Ë°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¥Ç¥£¥¹¥³¡Ö¥Þ¥Ï¥é¥¸¥ãÏ»ËÜÌÚ¡×¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¾¼ÏÂ¤Î¥Ç¥£¥¹¥³Ê¸²½¤ò¸½Âå¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤ÆºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡±¿¹Ô¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¼èºà¤Î¾ì¤Ç¤Ï¡¢DJ KOO¤¬¡Ö¹ñÆâºÇÂ®¤Î¥Ç¥£¥¹¥³ÂÎ¸³¡£¼çÌò¤ÏDJ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤ªµÒÍÍ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿·´´Àþ¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤Ç»×¤¤¤¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ø¿·´´Àþ¥Ç¥£¥¹¥³¥«¡¼¡Ù¤È¤·¤Æ±¿¹Ô¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Î¤¾¤ß445¹æ¡£È¯¼Ö¤È¤È¤â¤Ë¼ÖÆâ¤Ç¤Ï¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤Ç¤Î´¥ÇÕ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶õ´Ö¤¬Ëë¤ò³«¤±¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°DJ¤òÌ³¤á¤¿DJ BOSS¤¬¡¢±ýÇ¯¤Î¥Ç¥£¥¹¥³¥·¡¼¥ó¤ò×Ç×Ê¡Ê¤Û¤¦¤Õ¤Ä¡Ë¤È¤µ¤»¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¼¡¡¹¤È·«¤ê½Ð¤¹¤È¡¢ÆÃÊÌ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¤â¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¼ÖÆâ¤ÏÁá¤¯¤âÂç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÀÅ²¬±Ø¤ò²á¤®¤¿º¢¡¢DJ KOO¤¬DJ¥Ö¡¼¥¹¤ËÅÐ¾ì¡£¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤Ï°ìµ¤¤ËºÇ¹âÄ¬¤Ø¤ÈÃ£¤·¡¢¿·´´Àþ¤Ï²»³Ú¤ÈÇ®µ¤¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÈÁö¤ë¥Ç¥£¥¹¥³¡É¤Ø¤È»Ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢DJ KOO¤ÈDJ BOSS¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥Ó¥ó¥´Âç²ñ¤â³«ºÅ¡£¼ÖÆâ¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢»²²Ã¼Ô¤Î¾Ð´é¤È¤È¤â¤Ë¡Ø¿·´´Àþ¥Ç¥£¥¹¥³¥«¡¼¡Ù¤ÏÂçÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤Ë¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡1988Ç¯¤Ë¼ÂºÝ¤Ë±¿¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Ç¥£¥¹¥³¥«¡¼¡×¤ò¸½Âå¤ËÁÉ¤é¤»¤¿º£²ó¤Î´ë²è¡£Ìó37Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¾¼ÏÂ¤Î¥Ç¥£¥¹¥³Ê¸²½¤ÈÎáÏÂ¤Î¿·´´Àþ¤¬¸òº¹¤·¤¿¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò¶¯¤¯°õ¾Ý¤Å¤±¤ë°ìÌë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£DJ KOO ¥³¥á¥ó¥È
¡Ø¿·´´Àþ¥Ç¥£¥¹¥³¥«¡¼¡Ù¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¤·¤¿¤Í¡ª´Ø·¸¼Ô¤Î¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿DJ¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÈóÆü¾ï¡É¤Î¶õ´Ö¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬ÀÄ½Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡ª
