È¢º¬±ØÅÁ¤ÇÅÅÆ°Çò¥Ð¥¤¤¬½é¤ªÌÜ¸«¤¨¡Ä»î¾è¤·¤¿¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¤µ¤ó¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×
¡¡ÍèÇ¯£±·î¤ÎÂè£±£°£²²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡áÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¶¦ºÅ¡Ë¤Ë¡¢¹ñ»º¤ÎÅÅÆ°¡Ê£Å£Ö¡ËÇò¥Ð¥¤¤¬½é¤á¤Æ¤ªÌÜ¸«¤¨¤¹¤ë¡£
¡¡£Å£ÖÇò¥Ð¥¤¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¤ò»È¤ï¤º¡¢ÇÓ¥¬¥¹¤¬½Ð¤Ê¤¤¡£Ç³ÎÁ¥¿¥ó¥¯¤ä¥Þ¥Õ¥é¡¼¤¬¤Ê¤¯¡¢¥¹¥ê¥à¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤âÆÃÄ¹¤À¡£Âç²ñ¤Ç¤Ï£±¶è¤È£±£°¶è¡ÊÅìµþ¡¦Âç¼êÄ®¤ÎÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¡½²£ÉÍ»Ô¤ÎÄá¸«Ãæ·Ñ½ê¤ÎÅÔÆâ¶è´Ö¡Ë¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤ÎÇò¥Ð¥¤Ââ°÷¤¬¾è¤Ã¤ÆÁª¼ê¤òÀèÆ³¤¹¤ë¡£
¡¡ÅìµþÅÔ¤¬£±£¹Æü¤Ë³«¤¤¤¿¤ªÈäÏªÌÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥¯°¦¹¥²È¤ÎÇÐÍ¥¡¢¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¤µ¤ó¤¬»î¾è¤·¡¢¡Ö¡Ê¼ÖÂÎ¤¬¡Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£±ØÅÁ¤Î³Ú¤·¤ß¤¬Áý¤¨¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£