40・50代「寒い日のお出かけ」何着る？【ハニーズ】穿くだけであったか♡「優秀ボトムス」

寒さが厳しい日のお出かけは、おしゃれを楽しみながらしっかり防寒もしたいもの。そんな人におすすめなのが、【ハニーズ】から登場しているあったかボトムスです。あたたかい素材や、ぬくもりを感じられそうな生地など、冷え込む日にも快適に過ごせそうな工夫が詰まっています。今回は、冬のおしゃれの強い味方になってくれそうなボトムスをピックアップ。おしゃれに寒さ対策をしたい人は、ぜひチェックしてみて。

上品見えが叶いそうな艶感スカート

【ハニーズ】「あったかナロースカート」\2,680（税込）

ほんのり光沢感のある表面が上品なコーデュロイ風のスカート。見た目にもあたたかみがあり、冬の装いにぴったり。裏地にはフリース素材を使用しているので、やさしい肌触りを感じられそう。すとんと落ちるシルエットでごわつきにくく、すっきりとした印象に。大人のきれいめカジュアルスタイルによく合いそうな、品のあるデザインです。

あったか裏起毛で冬に頼れるナロースカート

【ハニーズ】「裏起毛ナロースカート」\2,480（税込）

スウェットのようなリラックス感のある生地で、心地良く穿けそうなナロースカート。すとんとしたIラインシルエットで、ボリュームのあるトップス合わせでもバランス良くまとまります。見た目はすっきりしていますが、裏地は起毛素材で寒い日でもあたたかく過ごせそう。シンプルなデザインなので、スニーカーを合わせてカジュアルに、ブーツを合わせてきれいめにと、幅広いコーディネートを楽しめそうです。

ゆったり穿けて暖かい裏フリースパンツ

【ハニーズ】「あったかストレートパンツ」\2,980（税込）

カジュアルに穿けそうなワイドシルエットのパンツ。裏地はフリース素材になっており、ひんやり感を感じにくい仕様です。落ち着いた色味とやや光沢感のある生地で、きれいめな印象もプラス。幅広いトップスに合わせやすく、冬のデイリーコーデに頼れる存在です。

通勤にもOKのきれいめテーパード

【ハニーズ】「ウォームテーパードパンツ」\3,980（税込）

きれいめな印象で、きちんと感を出したい日にも使えるテーパードパンツ。裏地にはフリース素材を使用しており、やわらかくあたたかみのある肌触りを期待できそうです。あったか素材を使用していても、もこもこしすぎない生地感で、すっきりとしたシルエットをキープ。オンオフ問わず取り入れやすく、一本持っていると重宝しそうです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N