ºÇ½ª²ó¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¡×Âç¸ç¤Î¸ÀµÚ¤Ê¤·¡Ä¼ýÏ¿½ª¤¨¾Ð´é¤Ç¡Ö¤ª¤Ä¤«¤ì¤·¤¿¡ª¡×£´Ç¯£¹¤«·î¤ÎÎò»Ë¤ËËë¡¡
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×¤ÎºÇ½ª²ó¤¬£±£¹Æü¡¢¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡¡ºÇ½ª²ó¤À¤«¤éÌ¤¸ø³«¥È¡¼¥¯Á´Éô½Ð¤·¤Þ¤¹£Ó£Ð¡×¡Ê¸á¸å£¹»þ£µ£¸Ê¬¡Ë¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦¾¾ËÜ¿Í»Ö¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÌó£±Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ£Í£Ã¤òÌ³¤á¤¿ÀéÄ»¡¦Âç¸ç¤ÏºÇ½ª²ó¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢£´Ç¯£¹¤«·î¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡È¤ª¼ò¤ÎÀÊ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ì¤Ð²¿¤ò¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤â£Ï£Ë¡É¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤Î¤â¤ÈÉáÃÊ¸À¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÇº¤ß¤ä¼ºÇÔÃÌ¡¢¿´¤ËÈë¤á¤¿ËÜ²»¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£ºÇ½ª²ó¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î¥È¡¼¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤ÏÆþ¤ê¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥È¡¼¥¯¤ò°ìµó¤ËÊü½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢Âç¸ç¤¬¤ªÂê¤Ëµó¤²¤¿¡Èº£¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¾Ð¤Ã¤¿¤³¤È¡É¡£¤Û¤Ü¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¤ÇÊüÁ÷¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ö¥Ï¥¤£Ï£Ë¤Ç¡Á¤¹¡ª¡×¤È¼ýÏ¿¤Î½ªÎ»¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢Âç¸ç¤Ï¾Ð´é¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¡Ö¤ª¤Ä¤«¤ì¤·¤¿¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò½Ð¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡£Ô£ï£ó£è£ì¤¬¥«¥Ð¡¼¤·¤¿Ì¾¶Ê¡Ö¥Á¥¥ó¥é¥¤¥¹¡×¤Î²Î¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤òÎ®¤·¤¿¡£»³粼Í¼µ®¥¢¥Ê¤Ë¤è¤ë¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ö£´Ç¯£¹¤«·î¡¢·×£²£±£¸²ó¤ÎÊüÁ÷¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¡Ø¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡Ù¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤è¤³¤ì¤Ç¤ªÊÌ¤ì¡£½Ð±é¤·¤ÆÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥²¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¶âÍË¤ÎÌë¤ò¤ª¼ò¤Î¤ª¤È¤â¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢£Ô£Ö£å£ò¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢ÊüÁ÷¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡Ö¿Í»Ö¾¾ËÜ¤Î¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×¤È¤·¤Æ£²£±Ç¯£´·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¾¾ËÜ¤ò£Í£Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾¾ËÜ¤Ï¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤¬Êó¤¸¤¿ÆâÍÆ¤ò¤á¤°¤ê£²£´Ç¯£±·î¤Ë³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¡£¾¾ËÜ¤Î¡È¸å·Ñ¡É¤Ë¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡ÖÀéÄ»¡×¤ÎÂç¸ç¤¬È´¤Æ¤¤µ¤ì¡¢Ìó£±Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ£Í£Ã¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ïº£Ç¯£±£°·î£²£´Æü¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÆâÍÆ¤òµÞ¤¤çº¹¤·ÂØ¤¨¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊüÁ÷Ä¾Á°¤Ë¶É´´Éô¤é¤¬ÈÖÁÈ¾å¤Î±é½Ð¤Ê¤É¤òÌäÂê»ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ±·î£³£±Æü¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÇ¯Æâ¤Ç¤Î½ªÎ»¤òÈ¯É½¤·¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤ÇÂç¸ç¤Ï£Ö£Ô£Ò½Ð±é¤·¡Ö¥Î¥Ö¤È¤âÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡¢¤ä¤á¤Þ¡¼¤¹¡×¡Ö¤½¤ì¤Ç¤ÏÌÌÇò¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Æ¥ì¥Ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤ê¡¢½ªÎ»¤ò¹ðÃÎ¤·¤¿¡£