¹âÃÎ¼«Æ°¼ÖÆ»²¼¤ê¼ÖÀþ¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì½ÅÂÎ¤À¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬»àË´¡Ú¹âÃÎ¡Û
19ÆüÍ¼Êý¡¢¹âÃÎ¼«Æ°¼ÖÆ»²¼¤ê¼ÖÀþ¤ÇÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÃËÀ¤ò¤Ï¤Í¤¿»ö¸Î¤Ç½ÅÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬»ö¸Î¤«¤éÌó1»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹âÃÎ¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÎÂçËIC¤ÈÆî¹ñIC¤Î´Ö¤Î²¼¤ê¼ÖÀþ¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È19Æü¸á¸å4»þ38Ê¬¤´¤í¹âÃÎ¸©¹áÈþ»Ô¤ÎÊ¿»³¥È¥ó¥Í¥ë¤Î½Ð¸ý¤«¤éÌó300¥áー¥È¥ëÀè¤ÎÏ©¾å¤ÇÏ©¸ª¤Ë¤È¤Þ¤Ã¤¿¼Ö¤Î¤½¤Ð¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¹âÃÎ»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷Ê¡Î±ÌÀÆüæÆ¤µ¤ó¡Ê24ºÐ¡Ë¤¬Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡Î±¤µ¤ó¤Ï¤¹¤°¤Ë¹âÃÎ»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶»¤Ê¤É¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÌó1»þ´Ö30Ê¬¸å¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÏÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿40Âå¤ÎÃËÀ¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ¾Ü¤·¤¤»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£