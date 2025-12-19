¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Î·ÀÌó¹ç°Õ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¡Ú¼Ì¿¿¡§¥¢¥Õ¥í¡Û

¡¡KBO¥­¥¦¥à¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥óÆâÌî¼ê¤¬¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¤È¡¢18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¤ËÊ£¿ô¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£

¡¡29ºÐ¤Î¥½¥ó¤Ïºòµ¨¡¢´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¤ÇÂÇÎ¨.340¡¢19ËÜÎÝÂÇ104ÂÇÅÀ¤ÈÂç³èÌö¡£º£µ¨¤âÁ´144»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.315¡¢26ËÜÎÝÂÇ90ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡11·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¤Ç¤ÏÂè1Àï¤ÇËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢Âè2Àï¤Ç¤âÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡Á´ÊÆÌîµåµ­¼Ô¶¨²ñ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¡¦¥í¥á¥íµ­¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢3Ç¯1300Ëü¥É¥ë¡ÊÌó20²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤Ç¹ç°Õ¤·¡¢¿ÈÂÎ¸¡ººÂÔ¤Á¤À¤È¤¤¤¦¡£

¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë¤Ï2024Ç¯¤Þ¤Ç¥­¥à¡¦¥Ï¥½¥óÆâÌî¼ê¤¬ºßÀÒ¤·¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£´Ú¹ñµå³¦¤«¤é¤Ï2023Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ³°Ìî¼ê¡Ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ë¡¢ºò¥ª¥Õ¤Ï¥­¥à¡¦¥Ø¥½¥óÆâÌî¼ê¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤¬ÅÏÊÆ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ìî¼ê¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë