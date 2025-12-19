´Ú¹ñ¤Î°ïºà¡¢¥Ñ·³¤È3Ç¯20²¯±ß¤Ç¹ç°Õ¤«¡¡ÊÆÊóÆ»¡Äº£µ¨26HR¡¢11·îÆüËÜÀï¤ÇÆÃÂç¥¢¡¼¥Á
¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤ÎMLBÄ©Àï¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿29ºÐ
¡¡KBO¥¥¦¥à¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥óÆâÌî¼ê¤¬¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¤È¡¢18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¤ËÊ£¿ô¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡29ºÐ¤Î¥½¥ó¤Ïºòµ¨¡¢´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¤ÇÂÇÎ¨.340¡¢19ËÜÎÝÂÇ104ÂÇÅÀ¤ÈÂç³èÌö¡£º£µ¨¤âÁ´144»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.315¡¢26ËÜÎÝÂÇ90ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡11·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¤Ç¤ÏÂè1Àï¤ÇËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢Âè2Àï¤Ç¤âÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¡¦¥í¥á¥íµ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢3Ç¯1300Ëü¥É¥ë¡ÊÌó20²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤Ç¹ç°Õ¤·¡¢¿ÈÂÎ¸¡ººÂÔ¤Á¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë¤Ï2024Ç¯¤Þ¤Ç¥¥à¡¦¥Ï¥½¥óÆâÌî¼ê¤¬ºßÀÒ¤·¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£´Ú¹ñµå³¦¤«¤é¤Ï2023Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ³°Ìî¼ê¡Ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ë¡¢ºò¥ª¥Õ¤Ï¥¥à¡¦¥Ø¥½¥óÆâÌî¼ê¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤¬ÅÏÊÆ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ìî¼ê¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë