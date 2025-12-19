¡Ú½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È¡¡SG¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÛÃÓÅÄ¹ÀÆó¡¡ÄË²á¤®¤ë¡È¥À¥Ö¥ë¥Ñ¥ó¥Á¡É¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÏÀäË¾Åª¤Ë¡Ä
¡¡SG¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÈÊÂ¹Ô³«ºÅ¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾SG¡ÖÂè40²ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ï4ÆüÌÜ¤Î19Æü¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë2nd¤Î2ÁöÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡12R¤ÎÃÓÅÄ¹ÀÆó¡Ê47¡á°¦ÃÎ¡Ë¤Ï2¼þ1¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤ÇÊöÎµÂÀ¤ÈÀÜ¿¨¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÉ¤¬Íø¤«¤Ê¤¯¤Ê¤êÇÏ¾ìµ®Ìé¤Ë·ãÆÍ¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤ÆÍî¿å¼º³Ê¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤¬Áª¼êÀÕÇ¤¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¸ºÅÀ2¡£¤µ¤é¤ËÉÔÎÉ¹ÒË¡¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤â²¼¤Ã¤Æ¸ºÅÀ9¡£ÆÀÅÀ¤Ï1ÅÀ¤ÎºÇ²¼°Ì¤Ç¡¢ºÇ½ªÆü¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤ÏÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ª¿¬¤¬ÄË¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¸½¾õ¤ÎÂ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë°¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤³¤¦½®Â¤Ë¤Ï°ìÄê¤ÎÉ¾²Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤â¤¦¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤Ï¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤Ã¤ÈÂ¤Î¾åÀÑ¤ß¤Ïµá¤á¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡SG¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Ê¸ÍÅÄ¡Ë¤òÀ©¤·¡¢º£Ç¯¤Î¾Þ¶â2°Ì¤Ç¾è¤ê¹þ¤ó¤ÀÃÓÅÄ¤¬Äü¤á¤Ê¤¤Áö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡5ÆüÌÜ¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ë2nd3ÁöÌÜ¡¢½ÐÈÖ¤Ï12R4¹æÄú¤À¡£