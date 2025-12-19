¡ÖÌô¤¬¤Ê¤¤¡×¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¶¡µëÉÔÂ¤Î¿¿¼Â¡Ä¶È³¦ºÆÊÔ¤Ç¹ñÌ±¤Î·ò¹¯¤Ï¼é¤ì¤ë¤Î¤«¡§¥¬¥¤¥¢¤ÎÌëÌÀ¤±
12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡Ö¥¬¥¤¥¢¤ÎÌëÌÀ¤±¡×¡ÊËè½µ¶âÍËÌë10»þ¡Ë¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡ÖÄÉÀ×¡ª¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯Ìô¡ÁÀ½Ìô¤Î¡ÈºÆÊÔ¡É¤¬»Ï¤Þ¤ë¡Á¡×¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ÖÌô¤¬¤Ê¤¤¡×¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¶¡µëÉÔÂ¤Î¿¿¼Â¡Ä¶È³¦ºÆÊÔ¤Ç¹ñÌ±¤Î·ò¹¯¤Ï¼é¤ì¤ë¤Î¤«
°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¶¡µëÉÔÂ¤¬Â³¤¯¡Ö°åÌôÉÊ¡×¡£º£Ç¯¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤¬²áµî10Ç¯¤ÇºÇ¤âÁá¤¯´¶À÷¤¬³ÈÂç¤·¡¢Ìô¶É¤Ë´µ¼Ô¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Æþ²Ù¤¬ÂÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¡Ê¸åÈ¯°åÌôÉÊ¡Ë¤À¡£¹ñ¤Î°åÎÅÈñºï¸ºÀ¯ºö¤Ë¤è¤ê¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï½èÊý¤µ¤ì¤ëÌô¤ÎÌó9³ä¤òÀê¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢°ÂÄê¶¡µë¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢2020Ç¯°Ê¹ß¤ËÁê¼¡¤¤¤ÇÈ¯³Ð¤·¤¿¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÉÊ¼ÁÉÔÀµÌäÂê¤Ë¤è¤ëÀ¸»ºÂÎÀ©¤Îº®Íð¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ñ¤¬Äê¤á¤ë¡ÖÌô²Á¡×¤¬ËèÇ¯²þÄê¤Ç²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¾¯ÎÌÂ¿ÉÊÌÜÀ¸»º¡×¤È¤¤¤¦¶È³¦ÆÈ¼«¤ÎÀ½Â¤ÂÎÀ©¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Îµç¾õ¤òÂÇ³«¤¹¤ë¤¿¤á¡¢º£¶È³¦¤Ç¤Ï¿·¤¿¤ÊÆ°¤¤¬¡Ä¡£¹ñÌ±¤ÎÌ¿¤È·ò¹¯¤ò»Ù¤¨¤ë¡ÖÌô¤Î°ÂÄê¶¡µë¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Æ°¤½Ð¤·¤¿À½Ìô¶È³¦ºÆÊÔ¤ÎÉñÂæÎ¢¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
º£Ç¯¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ï¡¢²áµî10Ç¯¤ÇºÇ¤âÁá¤¯´¶À÷¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½èÊý¤µ¤ì¤ëÌô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë·çÉÊ¤â½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¡¢Ìô¶É¤Ê¤É¤Ç½Ð¤µ¤ì¤ëÌô¤ÎÌó9³ä¤¬¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸åÈ¯°åÌôÉÊ¡£ÃÍÃÊ¤ÏÀèÈ¯Ìô¤ÎÌóÈ¾³Û¤È°Â¤¤¤¬¡¢Íß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤âÀ½Ìô²ñ¼Ò¤¬½Ð²Ù¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¼ê¤ËÆþ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Âç¼ê¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥á¡¼¥«¡¼¡ÖÂô°æÀ½Ìô¡×¡ÊÂçºå»Ô ½¾¶È°÷¡§Ìó3300¿Í Çä¾å¹â¡§1890²¯±ß¡Ë¡£
¤½¤ÎÎò»Ë¤ÏÌó100Ç¯Á°¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ê¡¢ÁÏ¶È¼ÔÉ×ÉØ¤¬±Ä¤à¾®¤µ¤ÊÌô¶É¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢1965Ç¯¡¢¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¤¬À¤¤Ë½Ð»Ï¤á¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç°åÎÅÍÑ°åÌôÉÊ¤Ø¥·¥Õ¥È¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¹ñ¤¬¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¤Î¿¶¶½¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¤ÈÎ®¤ì¤Ë¾è¤ê¡¢¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¤ÎÈÎÇä¥·¥§¥¢¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤ò¸Ø¤ë¡£
¤½¤â¤½¤â¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¤È¤Ï¤É¤ó¤ÊÌô¤Ê¤Î¤«¡£
³«È¯¤Ëµð³Û¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¿·Ìô¡£ºÇ½é¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿Ìô¤ÏÆÃµö¤¬ºÇÄã20Ç¯´Ö¼é¤é¤ì¡¢¤½¤Î´Ö¡¢ÆÈÀêÅª¤ËÈÎÇä¤Ç¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢ÆÃµö¤¬ÀÚ¤ì¤¿¸å¡¢Â¾¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤¬¤Ä¤¯¤ë¤Î¤¬¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¡£³«È¯Èñ¤¬¾Ê¤±¡¢ÃÍÃÊ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¹ñ¤â°åÎÅÈñºï¸º¤Î¤¿¤á¤ËÉáµÚ¤ò¿Ê¤á¡¢»ÈÍÑÎ¨¤ÏÌôÁ´ÂÎ¤ÎÌó9³ä¤Ë¤âµÚ¤Ö¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖÂè°ì»°¶¦¡×¤¬³«È¯¤·¤¿¥í¥¥½¥Ë¥ó¤ÏÄÃÄËºÞ¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤À¤¬¡¢1997Ç¯¤ËÆÃµö¤¬ÀÚ¤ì¤¿¸å¡¢¡ÖÂô°æÀ½Ìô¡×¤ò»Ï¤á19¼Ò¤«¤é¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¸åÈ¯Ìô¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ´ÊÃ±¤Ë¤Ä¤¯¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤ë¾ðÊó¤ÏÍ¸úÀ®Ê¬¤ÎÎÌ¤äÅº²ÃºÞ¤ÎÌ¾Á°¤¯¤é¤¤¡£¸åÈ¯³Æ¼Ò¤Ï¶¥Áè¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¤¿¤á¡¢ÆÈ¼«¤Îµ»½Ñ¤ò¶î»È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¤³¤ì¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¤¿å¤ÇÌô¤¬Áá¤¯ÍÏ¤±¤ëÂô°æ¤ÎÆÈ¼«µ»½Ñ¡£¿åÊ¬¤òÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´µ¼Ô¤ä°û¤ß¹þ¤àÎÏ¤¬¼å¤¤¹âÎð¼Ô¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¹©É×¤À¡£
¡Ö¸ú¤ÌÜ¡¢ÉÊ¼Á¡¢°ÂÁ´À¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤¬¡¢¤è¤ê²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´°Á´¤Ê¥³¥Ô¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÊÀ½ºÞ¸¦µæÉô °ËÆ¦°æ ¹Ò¤µ¤ó¡Ë¡£
¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¤¬ÉÔÂ¤¹¤ëÃæ¡¢Âô°æ¤ÏÆÃÊÌ¥Á¡¼¥à¡ÖÀ½ÉÊÀïÎ¬Éô¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤ë¤Î¤¬¡¢ÉûÉôÄ¹¤Î¹õÅÄÀµ¾ë¤µ¤ó¡Ê46¡Ë¤À¡£
15Ç¯Á°¡¢³°»ñ·Ï°åÎÅµ¡´ï²ñ¼Ò¤«¤éÅ¾¿¦¤·¤¿¹õÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä±Ä¶È¤ÇÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¼êÏÓ¤òÇã¤ï¤ì¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¡£
ÌôÉÔÂ¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï5Ç¯Á°¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡£¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯Âç¼ê¡Ö¾®ÎÓ²½¹©¡×¡ÊÊ¡°æ¡¦¤¢¤ï¤é»Ô¡Ë¤Ç¡¢¿åÃî¤Î¼£ÎÅÌô¤Ë¿çÌ²Æ³ÆþºÞ¤ÎÀ®Ê¬¤¬º®Æþ¡£Ìó250¿Í¤¬·ò¹¯Èï³²¤òÁÊ¤¨¡¢2¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
Â¾¤Ç¤â¡¢¹ñ¤Î¾µÇ§¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Ê¤¤À½Â¤ÊýË¡¤ä¥Ç¡¼¥¿¤Î²þ¤¶¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔ¾Í»ö¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¹ÔÀ¯½èÊ¬¤¬Áê¼¡¤®¡¢À½Â¤¤¬ÄäÂÚ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤â¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¤ÎÌó2³ä¤¬¶¡µëÉÔÂ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Â¤ÏÂô°æ¤Ë¤Ï¡¢À½Â¤¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤Æ±¶ÈÂ¾¼Ò¤«¤é¡¢Ï¢Æü¡ÖÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤Î°ÍÍê¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¹õÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢µîÇ¯²ÔÆ¯¤ò»Ï¤á¤¿¡ÖÂèÆó¶å½£¹©¾ì¡×¤Î¿·Åï¤òË¬¤Í¤ë¡£Âô°æ¤Î¹©¾ì¤ÎÃæ¤ÇºÇÂçµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ê¡¢370²¯±ß°Ê¾å¤òÅê¤¸¤ÆÂ¤¤é¤ì¤¿ºÇÀèÃ¼¤ÎÀ½Ìô¹©¾ì¤À¡£
¹õÅÄ¤µ¤ó¤ÏÁý»º¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤¬¡¢¹©¾ìÄ¹¤ÎÅú¤¨¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢¸·¤·¤¤¡×¡£¤Ç¤¤Æ¤«¤éÆü¤¬Àõ¤¤¿·¹©¾ì¡¢¿Í°÷¤Î¶µ°é¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢µÞ¤ÊÁý»º¤Ë¤Ï¿Í¼ê¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÌô¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£À½Ìô²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢1Æü¤Ç¤âÁá¤¯²ò·è¤·¤¿¤¤¡×¡Ê¹õÅÄ¤µ¤ó¡Ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«Âô°æ¤Ï¡¢Ìô¤ÎÁý»º¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õ³°¤Ê°ì¼ê¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡½¡½¡£
¹ñÆâ¤ÎÀ½Ìô²ñ¼Ò¤ÏÌó330¼Ò¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¤¬180¼Ò¤Û¤É¤òÀê¤á¤ë¡£Âç¼ê¤Ï¿ô¼Ò¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÃæ¾®¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃ¤Ì¦²½³Ø¡×¡ÊÀÐÀî¡¦Çò»³»Ô ½¾¶È°÷¡§504¿Í Çä¾å¹â¡§116²¯±ß¡Ë¤Ï¡¢¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¶È³¦¤Ç¤ÏÃæ·ø´ë¶È¤Î°ì¤Ä¡£¼è¤ê°·¤¦Ìô¤ÎÉÊÌÜ¤Ï¡¢Âç¼ê¤ÎÂô°æ¤¬Ìó800¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Ã¤Ì¦¤Ï300¡£
ÈÖÁÈ¤ÏÆÃÊÌ¤Ë¡¢À½Â¤¥¨¥ê¥¢¤ò¼èºà¤·¤¿¡£
¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¤Î¹©¾ì¤Ç¤Ï¡¢°ì¤Ä¤ÎÀ½Â¤¥é¥¤¥ó¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌô¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ã¤Ì¦¤Î¾ì¹ç¡¢À½Â¤¥é¥¤¥ó¤ÏÁ´Éô¤Ç¶å¤Ä¡£300¤â¤ÎÌô¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢°ì¤Ä¤Î¥é¥¤¥ó¤Ç²¿¼ïÎà¤â¤Ä¤¯¤ë¡£
¤½¤ÎÅÙ¤Ë¡Ö·¿ÂØ¤¨¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÉôÉÊ¸ò´¹¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Îºî¶È¤Î´Ö¤ÏÀ½Â¤¥é¥¤¥ó¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ìô¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌô¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÀ½Â¤¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡Ö¾¯ÎÌÂ¿ÉÊÌÜÀ¸»º¡×¤È¤¤¤¤¡¢¤³¤ì¤¬¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¶È³¦¤Î¾ï¼±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·¿ÂØ¤¨¤ÎÉÑÅÙ¤âÂ¿¤¯»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¸úÎ¨¤Î°¤µ¤¬Ìô¤òÁý»º¤Ç¤¤Ê¤¤Âç¤¤ÊÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¾¯ÎÌÂ¿ÉÊÌÜÀ¸»º¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬Ìô²Á¡£Ìô²Á¤Ï¹ñ¤¬·è¤á¡¢¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¤Î¾ì¹ç¡¢ÀèÈ¯Ìô¤ÎÌóÈ¾³Û¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï²¼¤¬¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â5Ç¯´Ö¤Ï¡¢Æ±¤¸Ìô¤ò¤Ä¤¯¤êÂ³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ÇÀ½Ìô²ñ¼Ò¤Ï¡¢Íø±×Î¨¤¬¹â¤¤¿·À½ÉÊ¤Ë¼¡¡¹¤È¼ê¤ò¹¤²¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¡ÖÃ¤Ì¦²½³Ø¡×¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖMeiji Seika ¥Õ¥¡¥ë¥Þ¡×¡ÊÅìµþ¡¦Ãæ±û¶è¡Ë¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯»ö¶ÈÀïÎ¬Éô ÉôÄ¹¡¦¾®ÎÓ°êÉ×¤µ¤ó¡Ê57¡Ë¤À¡£
²Û»Ò¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÂç¼ê¡ÖÌÀ¼£À½²Û¡×¤Ï¡¢1946Ç¯¡¢¥Ú¥Ë¥·¥ê¥ó¤ÎÀ½Â¤¤òµ¡¤Ë°åÌôÉÊ»ö¶È¤Ë»²Æþ¡£2011Ç¯¤Ë¡ÖMeiji Seika ¥Õ¥¡¥ë¥Þ¡×¡ÊÇä¾å¹â¡§1440²¯±ß¡Ë¤òÀßÎ©¤·¤¿¡£
ÀèÈ¯Ìô¤ä¥ï¥¯¥Á¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤âÇä¤ê¾å¤²¥È¥Ã¥×10¤ËÆþ¤ëÀ½Ìô²ñ¼Ò¤À¡£
Meiji Seika¥Õ¥¡¥ë¥Þ¤Î¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ï°ÂÄê¶¡µë¤ËÇº¤àÃ¤Ì¦¤Ë¡¢¤¢¤ëÄó°Æ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¾¯ÎÌÂ¿ÉÊÌÜÀ¸»º¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤¬¡¢Æ±¤¸À®Ê¬¤ÎÌô¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢Ê£¿ô¤Î²ñ¼Ò¤¬¼ê¤¬¤±¤ëÆ±°ìÀ®Ê¬¤ÎÌô¤ò°ì¤Ä¤Î¹©¾ì¤Ë½¸Ìó¤·¡¢À½Â¤¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿À½Â¤¥é¥¤¥ó¤ÎÉôÉÊ¤Î¸ò´¹¤¬¸º¤ê¡¢¸úÎ¨²½¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ÎÄó°Æ¤ò¼õ¤±¤¿Ã¤Ì¦¤Ï¡¢Á°¸þ¤¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤Ï¹ñ¤¬¼çÆ³¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÉð¸«·É»°¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿Ã¡£µîÇ¯7·î¡¢¸üÏ«¾Ê¤Ë¼çÍ×¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥á¡¼¥«¡¼13¼Ò¤ÎÂåÉ½¤¬½¸¤á¤é¤ì¡¢Éð¸«Âç¿Ã¤Ï¡ÖÀ®Ê¬¤´¤È¤ËÅ¬Àµ¤Ê¶¡µë¼Ò¿ô¤Ï¡¢ÍýÁÛÅª¤Ë¤Ï5¼ÒÄøÅÙ¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¶È³¦¤ÎºÆÊÔ¤òÂ¥¤·¤¿¤Î¤À¡£
1Ç¯¸å¤Îº£Ç¯7·î¡£¡ÖMeiji Seika ¥Õ¥¡¥ë¥Þ¡×¤¬µ¼Ô²ñ¸«¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¿·¡¦¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à¹½ÁÛ¡×¡£Ãæ¾®¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤¬Ï¢·È¤·¤ÆÀ½Â¤µòÅÀ¤ò½¸Ìó¤·¡¢¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¤Î°ÂÄê¶¡µë¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
¤³¤Î¹½ÁÛ¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë¤Î¤¬¡ÖMeiji Seika ¥Õ¥¡¥ë¥Þ¡×¾®ÎÓÂçµÈÏº²ñÄ¹¡Ê72¡Ë¤Ç¡¢¼ÒÆâ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È²ñµÄ¤Ë¤â·ç¤«¤µ¤º½ÐÀÊ¤·¡¢¥²¥¤òÈô¤Ð¤¹¡£
¡Ö°åÌôÉÊ¤Î°ÂÄê¶¡µë¤Ï¡¢¸Ä¼Ò¤ÎÍø±×¤òÄ¶¤¨¤Æ¸ø±×¤Ë»ñ¤¹¤ëÏÃ¡£¹ñ¤ÎÍ½»»¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤ÎÍ½»»¤ÎÃæ¤Ç»ö¶È¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¹×¸¥¤¹¤ë¤Î¤ÏµÁÌ³¡×¡£
ÉôÄ¹¤Î¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ï²ñÄ¹¤Î°Õ¤ò¼õ¤±¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥á¡¼¥«¡¼Æ±»Î¤Î¶¨¶È¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÌó30¼Ò¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤¬¡¢¸ò¾Ä¤ÏÆñ¹Ò¡£
¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Î²ñ¼Ò¤ÈÌÌÃÌ¤ò¤·¤Æ¤â¡¢Á´¤¯¿¶¤ê¸þ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¡£
¶ìÀï¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ç´¤ê¶¯¤¯¸ò¾Ä¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¾®ÎÓ¤µ¤ó¡£¤½¤³¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯¡¢»¿Æ±¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë²ñ¼Ò¤¬¸½¤ì¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¡Ö¿·¡¦¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à¹½ÁÛ¡×¤Î¹ÔÊý¤Ï¡© ÌôÉÔÂ¤Ï²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£
