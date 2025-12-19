¤È¤í¥µ¡¼¥â¥óµ×ÊÝÅÄ¡¡ÆüËÜ¤Çºé¤«¤Ê¤¤²Ö¤¬ºé¤¡ÄµÈÃû¤É¤³¤í¤«ÉÔ¹¬¤ÎÏ¢Â³¡Ö»à¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¡×µ×ÊÝÅÄ¤«¤º¤Î¤Ö¡Ê46¡Ë¤¬¡¢19ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×¡Ê¶âÍË¸å9¡¦58¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¼«Âð¤Î¿¢Êª¤Ëµ¯¤¤¿¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÈÖÁÈºÇ½ª²ó¡£¡ÖºÇ½ª²ó¤À¤«¤éÌ¤¸ø³«¥È¡¼¥¯Á´Éô½Ð¤·¤Þ¤¹SP¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥È¡¼¥¯¤òÂ¢½Ð¤·¤·¤¿¡£
¡¡¿¢Êª¤¬¼ñÌ£¤È¤¤¤¦µ×ÊÝÅÄ¤Ï¡¢¥¢¥Ç¥Ë¥¦¥à¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È¹ðÇò¡£ÆüËÜ¤Î´Ä¶¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«²Ö¤Ïºé¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö10Ç¯¤«²¿¤«¡¢°é¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²Ö¤¬ºé¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Îµ¤¸õ¤Ç¤Ï¡×¡£SNS¤Ë¾å¤²¤¿¤È¤³¤í¡¢¶Ã¤¤ÎÈ¿±þ¤¬Â¿¿ô¡¢´ó¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¹¥»öËâÂ¿¤·¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Î¸å¤ËÉÔ±¿¤Ê½ÐÍè»ö¤¬Ï¢Â³¤·¤Æµ¯¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¤¤¤¤³¤È¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Ë¤·¤È¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤«¤é4Æü¸å¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡©¥ª¥ó¥«¥¸µ¿ÏÇ¤Ç»Å»ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£µ×ÊÝÅÄ¤Ïº£Ç¯¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ò½ä¤ê·Ù»¡¤Î»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬°ìÉô¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¡¢²á¾êÈ¿±þ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë»öÂÖ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï°ìÅÙ¡¢·Ù»¡¤ÎÄ°¼è¤Ï¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÍøÍÑ¤òÈÝÄê¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÄ°¼è¤â¤Ê¤¯µ¿¤¤¤ÏÀ²¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö´ñÀ×¤Î²Ö¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤Èµ×ÊÝÅÄ¡£»Å»ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢»ÅÊý¤Ê¤¯¸åÇÚ¤È¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ØÎ¹¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Ç¤âºÒÆñ¤¬¹ß¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Û¥Æ¥ë¤ò½Ð¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¸ì¤òÏÃ¤»¤ë¿ÍÊª¤¬À¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤Æ¡¢´õË¾¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£5Ê¬¤Û¤É¤Î¼Í·â¾ì¤ØÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¿ÍÊª¤Ïµ×ÊÝÅÄ¤Ë¶âÁ¬¤òÍ×µá¡£¡Ö¤ª¶â¤è¤³¤»¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤é¡¢¤¤¤¯¤é¤Ç¤¹¤«¡©¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢3000¥Ú¥½¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡£ÆüËÜ±ß¤Ç8000±ß¤È¤¤¤¦¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤ê³Û¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢µñÈÝ¤·¡¢Ìµ»ë¤·¤Æ¼Í·â¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ÎÃË¤âµ×ÊÝÅÄ¤Î¸å¤òÄÉÀ×¡£¡Ö5¥ì¡¼¥ó¡ÊÎ¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¡Ë¤Ç¡¢Ä¹¤¤¥´¥ë¥´¡Ê13¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¥é¥¤¥Õ¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¡¼¥ó¡ª¥Ð¡¼¥ó¡ª¥Ð¡¼¥ó¡ª¤Ã¤Æ¡×¡£°Ò³Å¤È´¶¤¸¤¿µ×ÊÝÅÄ¤Ï¡¢¸åÇÚ¤ÈÆ¨¤²¤ë¤³¤È¤ò²èºö¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¾×·â¤Î½ÐÍè»ö¤¬¡£ÃË¤¬·â¤Ã¤¿¡¢¿Í¤Î·Á¤ò¤·¤¿¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Î»æ¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö·â¤Ã¤¿»æ¡Ê¤ÎÅª¡Ë¤¬¥¦¥¤¡¼¥ó¤Ã¤Æ¡Ê¶á¤¯¤Ë¡ËÍè¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©²¶¤Î´¶³Ð¤À¤È3È¯¤¯¤é¤¤·â¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×¡£¤½¤ÎÃË¤¬·â¤Ã¤¿Åª¤Î»æ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤ª¤Ç¤³¡¢É¡¡¢¼ó¤Ë¸«»ö¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¶²¤ì¤ò¤Ê¤·¤¿µ×ÊÝÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¤¢¡¢¡ÊÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ë»à¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢²¶¤é¡£¤³¤ì¤Ï¥¢¥«¥ó¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤¢¤Ã¤¿7000¥Ú¥½¡¢Á´ÉôÅÏ¤·¤ÆÁö¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£