¡¡DeNA¤ÎÃæÀî¸×ÂçÅê¼ê¤È³á¸¶¹·´õ³°Ìî¼ê¤¬19Æü¡¢¡Ö¤È¤É¤ê¤¥¢¥ê¡¼¥Ê¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖB¥ê¡¼¥°¡×¤Î¡ÖÀîºêÂÐÅçº¬¡×¤ò»î¹ç´ÑÀï¤·¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¡ÖDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤ÈÆ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤ëÀîºê¤¬¡¢79ÂÐ68¤Ç¾¡Íø¡£¹¶¼é¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢Å¸³«¤ÎÁá¤µ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿ÃæÀî¤Ï¡ÖÎ®¤ì¤¬À¨¤¤Âç»ö¤Ë¤Ê¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡£Ìîµå¤Ï°ìÃ¶ÅÓÀÚ¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ï¤êÅê¼ê¤¬¤Ä¤¯¤ëÎ®¤ì¤È¤«¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ß¥¹1¤Ä¤ÇÀ¨¤¯Î®¤ì¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£³á¸¶¤â¡ÖÀ¨¤¯ÀÜÀï¤Ç¶ÛÇ÷¤·¤¿Å¸³«¡£¸«¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ï¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¥·¥ç¡¼¤Ç¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¹¥í¡¼¤Ë¤âÄ©Àï¡£³á¸¶¤ÏÀ®¸ù¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃæÀî¤Ï1ËÜÀ®¸ù¡£±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¤ä¤Ï¤êÆñ¤·¤¤¡£¤¢¤Î¾ì½ê¤ËÎ©¤Ä¤È´¶³Ð¤¬Á´Á³°ã¤¦¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤òËþµÊ¤·¤¿2¿Í¤ÏºÇ¸å¤Ë¡ÖÀîºê¤Î¥Á¡¼¥à¤È¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤È¤«¤â¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£