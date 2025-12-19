¡ÚÁ´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û£³ÏÈÌÜ¤Î½÷»ÒÂåÉ½Áè¤¤¡Ö£³¡¦£²£´ÅÀº¹¤Î·ãÀï¡×£Ó£Ð¤ÇÀéÍÕÉ´²»¤ÈÅÏÊÕÎÑ²Ì¤¬²Ð²Ö¡Ä£²£±Æü¥Õ¥ê¡¼¤Ç·èÃå¤Ø
¡¡½÷»Ò£Ó£Ð¤Ç¸ÞÎØÂåÉ½£³ÏÈÌÜ¤ÎÁè¤¤¤Ïº®Àï¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Áª¹Í¥ì¡¼¥¹¤ÇÀéÍÕÉ´²»¤¬£·£´¡¦£¶£°ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢ÅÏÊÕÎÑ²Ì¤¬£·£±¡¦£³£¶ÅÀ¤ÇÄÉ¤¤¡¢ÆÀÅÀº¹¤Ï£³¡¦£²£´ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ£±Æü¤Ç·Þ¤¨¤ë£²£±Æü¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Ï²áµî¤ÎÂåÉ½Áª¹Í²ñ¤ÎÃæ¤Ç¤âßõÎõ¤ò¶Ë¤á¤½¤¦¤À¡£
¡¡ºäËÜ¤ÈÃæ°æ¤¬£Ç£Ð¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÇÆüËÜÀª¾å°Ì£²¿Í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥ß¥é¥Î¸ÞÎØÂåÉ½Æþ¤ê¤ØÂçÁ°¿Ê¤·¡¢ºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤â¤½¤ì¤¾¤ì¡¢£±°Ì¡¢£³°Ì¤È¹¥È¯¿Ê¤ò·è¤á¤¿¡£¥ß¥é¥ÎÀÚÉä¤Ï¼Â¼ÁÅª¤Ë»Ä¤ê£±Ëç¡£ÇòÇ®¤ÎÁè¤¤¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Ú½÷»ÒSP¡¡¾å°Ì£±£°¿Í¡Û
⑴ºäËÜ ²Ö¿¥ 79.43ÅÀ
⑵ÅçÅÄ Ëã±û 79.33ÅÀ¡¡¢¨Ç¯ÎðÀ©¸Â¤Ç¸ÞÎØ¤Ï½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤
⑶Ãæ°æ °¡Èþ 77.50ÅÀ
⑷ÀéÍÕ É´²» 74.60ÅÀ
⑸²¬ ËüÍ¤»Ò 73.20ÅÀ¡¡¢¨Ç¯ÎðÀ©¸Â¤Ç¸ÞÎØ¤Ï½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤
⑹ÅÏÊÕ ÎÑ²Ì 71.36ÅÀ
⑺ÀÄÌÚ Í´Æà 69.84ÅÀ
⑻Èõ¸ý ¿·ÍÕ 69.47ÅÀ
⑼¹¾Àî ¥Þ¥ê¥¢ 64.76ÅÀ
⑽²ÏÊÕ °¦ºÚ 64.12ÅÀ