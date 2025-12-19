PK“4連続”ストップのサフォノフがPK戦中に左手骨折…PSG指揮官「アドレナリンのおかげで…」
パリ・サンジェルマン（PSG）は19日、ロシア代表GKマトヴェイ・サフォノフが左手を骨折したことを発表した。
PSGは17日、FIFAインターコンチネンタルカップ2025の決勝戦でフラメンゴと対戦。90分を1−1で終えると延長戦でも決着はつかず、PK戦の末、2−1で勝利を収めた。
そしてPK戦ではGKサフォノフが5本中4本をストップする大活躍を披露。2人目のキッカーから“4連続”セーブを達成した。しかし、サフォノフはこのPK戦で負傷したようで、クラブは同選手の骨折を発表。3〜4週間後に再検査を受けるという。
そしてルイス・エンリケ監督は、19日の会見内で同選手の負傷状況について以下のように語った。
「何も説明できない。信じられないが、選手自身もどうしてそうなったかわからないようだ。3回目のセーブで変な動きをしてしまったようだが、アドレナリンのおかげで骨折を負いながらもPK戦を最後までやり遂げたのだと思う」
なお、クラブは韓国代表MFイ・ガンインが左太ももの負傷で数週間の欠場、フランス代表FWブラッドリー・バルコラが筋肉疲労のため治療を続けることを発表している。
PSGは17日、FIFAインターコンチネンタルカップ2025の決勝戦でフラメンゴと対戦。90分を1−1で終えると延長戦でも決着はつかず、PK戦の末、2−1で勝利を収めた。
そしてPK戦ではGKサフォノフが5本中4本をストップする大活躍を披露。2人目のキッカーから“4連続”セーブを達成した。しかし、サフォノフはこのPK戦で負傷したようで、クラブは同選手の骨折を発表。3〜4週間後に再検査を受けるという。
「何も説明できない。信じられないが、選手自身もどうしてそうなったかわからないようだ。3回目のセーブで変な動きをしてしまったようだが、アドレナリンのおかげで骨折を負いながらもPK戦を最後までやり遂げたのだと思う」
なお、クラブは韓国代表MFイ・ガンインが左太ももの負傷で数週間の欠場、フランス代表FWブラッドリー・バルコラが筋肉疲労のため治療を続けることを発表している。