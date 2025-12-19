¡Ö¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡×¿·ºîÃ»ÊÔ¥¢¥Ë¥á¤Î¾å±Ç·èÄê¤ËÃæ¹ñ¥Í¥Ã¥È¡Ö´üÂÔ¡×¡Ö¤¿¤Ã¤¿13Ê¬¡Ä¡©¡×
2025Ç¯12·î18Æü¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·ºîÃ»ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡×¤Ï¡¢°ÃÌî½¨ÌÀ»á¤¬¸¶ºî¡¦´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡£Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢Ì¤Á¾Í¤ÎÂçºÒ³²¡Ö¥»¥«¥ó¥É¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¤Ë¤è¤êÀ¤³¦¤¬·ãÊÑ¤·¤¿2015Ç¯¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎÄö¡Ê¤¤¤«¤ê¡Ë¥·¥ó¥¸¤éÁª¤Ð¤ì¤¿14ºÐ¤Î¾¯Ç¯¾¯½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢¿Í·¿Ê¼´ï¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢Âè3¿·Åìµþ»Ô¤Ë¼¡¡¹¤È½±Íè¤¹¤ëÀµÂÎÉÔÌÀ¤ÎÅ¨¡Ö»ÈÅÌ¡×¤È¤ÎÁÔÀä¤ÊÀï¤¤¤ËÄ©¤à¡£1995Ç¯¤«¤é96Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢2007Ç¯¤«¤é¤Ï¡Ö¥ñ¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ò¥ó¿··à¾ìÈÇ¡×¤È¤·¤Æ4Éôºî¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¡£21Ç¯¸ø³«¤Î¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ªºî¡¦´°·ëÊÔ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥·¥ó¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó·à¾ìÈÇ¡§||¡×¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÆ±¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÌó13Ê¬¤Î¿·ºîÃ»ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥óÊüÁ÷30¼þÇ¯µÇ°ÆÃÊÌ¶½¹Ô¡×¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¡¢26Ç¯2·î21Æü¤«¤é23Æü¤Ë²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂç·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖEVANGELION¡§30+¡¨30th ANNIVERSARY OF EVANGELION¡×¡ÊÄÌ¾Î¥¨¥ô¥¡¥Õ¥§¥¹¡Ë¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°ÃÌî»á¤¬´ë²è¡¦µÓËÜ¡¦Áí´Æ½¤¤òÃ´Åö¤·¡¢¡Ö¥ñ¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ò¥ó¿··à¾ìÈÇ¡×¤Çºî²è´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿ÀõÌîÄ¾Ç·»á¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿Äá´¬ÏÂºÈ»á¡¢Èõ¸ý¿¿»Ì»á¡¢¹ìÌÚ°ìµ³»á¤âÀ©ºî´Æ½¤¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·ºîÃ»ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÊª¸ì¤äÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÉÔÌÀ¡£±ÇÁü¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¸ÂÄê¤ÎÀ¤³¦½é¸ø³«¤È¤Ê¤ê¡¢²£18¥á¡¼¥È¥ë¡¦½Ä15¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÂç·¿LED¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¡¢³ÆÆü1²ó¤Î¤ß¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª»ëÄ°¤Ë¤Ï¡¢1Æü¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÖSTAGE AREA¡×¤Î±éÌÜ¤ò´Õ¾Þ¤Ç¤¤ë¡ÖSTAGE AREA Ticket¡×¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÅ¸¼¨¼þÍ·¥¨¥ê¥¢¡ÖEVA EXTRA 30¡×¤ÎÎ¾Êý¤ËÆþ¾ì²ÄÇ½¤Ê¡ÖALL AREA Pass¡×¤¬É¬Í×¤À¡£
¤³¤Î¾ðÊó¤¬Ãæ¹ñ¤ÎSNS¡¦ÈùÇî¡Ê¥¦¥§¥¤¥Ü¡¼¡Ë¤ÇÊ£¿ô¤Î¥Ö¥í¥¬¡¼¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÀÄ½Õ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡¢Ä¶¸«¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¥Ç¥«¤¤¤ÎÍè¤¿¤Ê¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´üÂÔ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ÊËÜÊÔ¤Î¡Ë¥¢¥Õ¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤ó¤À¡×¤Ê¤É¤È¡¢´üÂÔ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö·à¾ìÈÇ¤ÎÂ³¤¡© ¡×¡ÖÈÖ³°ÊÔ¤È¤«¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¥¨¥ô¥¡¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤À¤³¦Àþ¡©¡×¤ÈÊª¸ì¤ÎÆâÍÆ¤ò¿äÂ¬¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â¸«¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¤¿¤Ã¤¿13Ê¬¤«¡Ä¡×¡Ö13Ê¬¡©130Ê¬¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤ÎÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤ÎÄ¹¤µ¤¸¤ã¤ó¡×¤È¾å±Ç»þ´Ö¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤âÆÏ¤¤¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/´äÅÄ¡Ë