¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2À©ºî·èÄê¡¢²¬ÅÄ½Ú°ì¤ÎÊó¹ð¤Ë´¿´î¤ÎÀ¼¡Ö´ñÀ×¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÉ¬Á³¡ª¡×¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤ÊÇ®°Õ¤¬À¤³¦¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡×
¡¡Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNetflix¡×¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤ÎNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¤Î¥·¡¼¥º¥ó2¤ÎÀ©ºî·èÄê¤¬19Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¼ç±é¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë²¬ÅÄ½Ú°ì¤â¼«¿È¤ÎX¤ÇÊó¹ð¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¥·¡¼¥º¥ó£²À©ºî·èÄêÈ¯É½±ÇÁü
¡¡²¬ÅÄ¤ÏÅê¹Æ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥·¡¼¥º¥ó2À©ºî·èÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤¢¤ó¤Ê¤Ë¥Ï¡¼¥É¥ë¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¡¢´ñÀ×¤¬¤ª¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢¥·¡¼¥º¥ó2À©ºî¤Ë¤Ï¡È¥Ï¡¼¥É¥ë¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£¡Ö¤³¤³¤«¤éÀè¤Ï¤É¤ó¤É¤ó°¦¤¹¤Ù¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Ã¦Íî¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¡¢Èá¤·¤¤¤Ê¡£¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈºÇ¸å¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¡£¡×¤È¼¡¤Ê¤ëÊª¸ì¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹ÆÄ¾¸å¤«¤é¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ï´î¤Ó¤È½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥·¡¼¥º¥ó2À©ºî·èÄê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹ ¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª ¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÂ³¤¤¬¸«¤¿¤¯¤Æ»ÅÊý¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö²¬ÅÄ¤¯¤ó¤Î¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤ÊÇ®°Õ¤¬À¤³¦¤Ë¤âÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡£
¡¡²¬ÅÄ¤Î¡Ö´ñÀ×¤¬¤ª¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤Î¤Ò¤È¸À¤Ë¡¢¡Ö¥Ï¡¼¥É¥ë±Û¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤¢¤½¤³¤Ç½ª¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í...¡×¡ÖÆüËÜ¤äÀ¤³¦¤òÎº¤Ë¤·¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡£´ñÀ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯É¬Á³¡ª¡×¡Ö¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¿Íµ¤¼Ô¤Ð¤«¤ê¤À¤È¶Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇºÆ½¸·ë¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÁá¤¯À©ºî·èÄê¤ÎÊó¤¬Ê¹¤±¤Æ´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö°ÂÁ´Âè°ì¤Ç»£±Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÁ´À¤³¦¤Î´üÂÔ¤â¤¢¤ê¡¢£²¤Ï£±¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ï¡¼¥É¤Ê»£±Æ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¡Ä²ø²æ¤Ê¤¯ºÇ¸å¤Þ¤Ç»£¤ê½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¡¢ÂÎÄ´¤ä°ÂÁ´¤òµ¤¸¯¤¦¥³¥á¥ó¥È¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢º£Â¼æÆ¸ã¤Î¾®Àâ¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¤¬¸¶ºî¡£»þÂå¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿292¿Í¤Î»Ö»Î¤¿¤Á¤¬¡¢Ì¿¤òÅÒ¤±¤¿¡ÈêÃÆÇ¡Ê¤³¤É¤¯¡Ë¡É¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¥²¡¼¥à¤ËÄ©¤à¥Ð¥È¥ë¥í¥ï¥¤¥ä¥ë¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¿·»þÂå¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¡¡²¬ÅÄ¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢Æ£ºê¤æ¤ß¤¢¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¡¢À¶¸¶²ÌÌí¡¢Åì½Ð¾»Âç¡¢À÷Ã«¾ÂÀ¡¢Áá²µ½÷ÂÀ°ì¡¢±óÆ£ÍºÌï¡¢²¬ºêÂÎ°é¡¢¾ëÉ°Íù¡¢Ê¥¾åÂÙ»Ë¡¢»³ÅÄ¹§Ç·¡¢°ì¥ÎÀ¥¥ï¥¿¥ë¡¢°æ±º¿·¡¢ÅÄÃæÅ¯»Ê¡¢ÃæÅçÊâ¡¢µÈ²¬Î¤ÈÁ¡¢ÆóµÜÏÂÌé¡¢¶ÌÌÚ¹¨¡¢°ËÆ£±ÑÌÀ¡¢ßÀÅÄ³Ù¡¢°¤Éô´²¡¢²£ÉÍÎ®À±¤é¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇÛ¿®³«»ÏÄ¾¸å¤«¤é°ìµ¤¸«¤¹¤ë»ëÄ°¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¡¢Netflix½µ´Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ëTOP10¡ÊÈó±Ñ¸ì¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¤Ç¤Ï1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¤µ¤é¤ËÀ¤³¦88¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç½µ´ÖTOP10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤âÇÛ¿®½é½µ¤«¤é4½µÏ¢Â³¤Ç½µ´ÖTOP10¤Î1°Ì¤òµÏ¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢À¤³¦Åª¤Ê¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡È¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ÎÁ°¾¥Àï¡É¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëËÌÊÆ¤Î±Ç²èÈãÉ¾²È¾Þ¡¢Critics Choice Awards¡ÊÊüÁ÷±Ç²èÈãÉ¾²È¶¨²ñ¾Þ¡Ë¤Î¡ÖBest Foreign Language Series¡×ÉôÌç¤Ë¡¢ÆüËÜºîÉÊ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤ë²÷µó¤âÃ£À®¤·¤¿¡£À¤³¦Åª¤ÊÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤ÎÂ³ÊÔÀ©ºî¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÂ³Êó¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£
¢£¥·¡¼¥º¥ó2À©ºîÈ¯É½»þ¤Î²¬ÅÄ½Ú°ì¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¤¬À¤³¦¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÆÏ¤¡¢Â³ÊÔ¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤â³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÇË½¤ì¤é¤ì¡¢À©ºî¥Á¡¼¥à¤ÈºÆ¤ÓÀï¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤ê¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê³è·à¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£²æ¤³¤½¤Ï¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¼¤ÒÃç´Ö¤Ë¡£¥·¡¼¥º¥ó2¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
