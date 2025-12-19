¡Ú»²²ÃÌµÎÁ¡ÛCES 2026¤Ç¸«¤¿¡ÖÌ¤Íè¤Î¤Ï¤Ê¤·¡×¤ò¤´Êó¹ð¡£¥®¥º¥â¡¼¥ÉÊÔ½¸Éô¤È¥ê¥¢¥ë¤Ë²ñ¤¨¤ëAI¥Ê¥¤¥È
ËèÇ¯1·î¤Ë¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥Æ¥Ã¥¯¸«ËÜ»Ô¡ÖCES¡×¡£AI¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¥Æ¥Ã¥¯¶È³¦¤Ç¤¹¤¬¡¢2025Ç¯¤Ï¥¡¼¥Î¡¼¥È¤ËNVIDIA¡Ê¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ËCEO¤Î¥¸¥§¥ó¥¹¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó»á¤¬ÅÐÃÅ¡£AI¤È¥Ò¥È·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÍ»¹ç¤Ê¤É¡¢¥Æ¥Ã¥¯¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¨º¶¤¹¤ë¹Ö±é¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯¤ÎCES¤Ç¤Ï¡¢AMD²ñÄ¹·óCEO¤Î¥ê¥µ¡¦¥¹¡¼»á¤ä¡¢¥Þ¥Ã¥¥ó¥¼¡¼¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ëÍ½Äê¡£AI¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î´Ø·¸¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÆâÍÆ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
CES¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È
¥®¥º¥â¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÈBusiness Insider Japan¡¿Tech Insider¤Î¶¦ºÅ¥¤¥Ù¥ó¥ÈŽ¢AI First Lounge¡×¤ÎÂè4ÃÆ¤Ï¡¢¤³¤ÎCES 2026¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
Î¾ÊÔ½¸Éô¤ÏCES 2026¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÁ÷¤ê¹þ¤ß¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿ºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò¼èºà¤òÍ½Äê¡£¤È¤ì¤¿¤Æ¤Î¥Æ¥Ã¥¯»ö¾ð¤òÊó¹ð¤¹¤Ù¤¯¡¢¥®¥º¥â¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤«¤é¤ÏÁíÊÔ½¸Ä¹¤ÎÈøÅÄÏÂ¼Â¡¢À¾Ã«ÌÐ¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¢Business Insider Japan¤«¤é¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Ä¹¤Î°ËÆ£Í¡¢Tech InsiderÊÔ½¸¥Á¡¼¥Õ¤Î¾®ÎÓÍ¥Â¿Ïº¤¬¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤È¤ÎÆÃÊÌ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤âÅ¸³«¡£Copilot¤ÎÆü¾ï»È¤¤¤È¡¢¤µ¤é¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤À»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢AI¤Î¼ÂÍÑ¤Ë¿¼¤¯¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
AI First Lounge Vol.4 ¡ÁCES¤¬±Ç¤·½Ð¤¹¡¢AI¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÈÌ¤Íè¡Á
¡üÎÁ¶â¡§ÌµÎÁ
¡üÆü»þ¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡¡2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë17:00³«¾ì¡¡17:20³«»Ï¡¡20:30½ªÎ»
¡ü²ñ¾ì
¡¡BABY The Coffee Brew Club
¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°6ÃúÌÜ31-21 ÅìµÞ¥×¥é¥¶¸¶½É ¥Ï¥é¥«¥É 3³¬
¡¦ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ûÎÁ¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£Ë¡Î§¤Ë¤è¤ê20ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊý¤Î°û¼ò¤Ï¸Ç¤¯¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦20ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊý¤Ø¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎÄó¶¡¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¤´Æþ¾ì¤ÎºÝ¤ËÇ¯Îð³ÎÇ§¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤Î¤´Äó¼¨¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£20ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊý¤¬¸í¤Ã¤Æ°û¼ò¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢Åö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ª¤è¤Ó¼çºÅ¼Ô¤Ï°ìÀÚ¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Ë¤Ïº©¿Æ²ñ¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ï¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥«¥Õ¥§¥Ð¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç´Ø·¸¼Ô¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÈøÅÄÁíÊÔ½¸Ä¹¤Û¤«¡¢À¾Ã«ÌÐ¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ä¹ËÆ£¸ø°ìÏº¤Ê¤Éµ¤±Ô¤Î¥®¥º¥â¡¼¥É¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â»²²Ã¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ä¾ÀÜ¤¤¤í¤¤¤í¼ÁÌä¤¹¤ë¤Î¤âOK¤Ç¤¹¤è¡£
»²²Ã¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¤¬¡¢Peatix¤Ç¤Î»öÁ°¿½¤·¹þ¤ß¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£AI¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Ç¾ÜºÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
»²²Ã¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
¶¨»¿¡§ÆüËÜ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È³ô¼°²ñ¼Ò